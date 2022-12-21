На пост главного тренера Португалии появился еще один звездный кандидат

Экс-тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что не против возглавить сборную Португалии по футболу:

«Я снова на пенсии. Но если мне позвонят из сборной Португалии, я их выслушаю. Это все, что я могу сказать».

Отметим, что 71-летний нидерландский специалист покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета в 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу от Аргентины. На его место был назначен Рональд Куман.

К слову, сборная Португалии сейчас без наставника. Фернанду Сантуш также ушел после вылета команды с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала о Марокко. Ранее сообщалось, что главным претендентом на его замену является Жозе Моуриньо.