На пост главного тренера Португалии появился еще один звездный кандидат
Луи ван Гал заявил, что не против возглавить национальную команду португальцев
Экс-тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что не против возглавить сборную Португалии по футболу:
«Я снова на пенсии. Но если мне позвонят из сборной Португалии, я их выслушаю. Это все, что я могу сказать».
Отметим, что 71-летний нидерландский специалист покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета в 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу от Аргентины. На его место был назначен Рональд Куман.
К слову, сборная Португалии сейчас без наставника. Фернанду Сантуш также ушел после вылета команды с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала о Марокко. Ранее сообщалось, что главным претендентом на его замену является Жозе Моуриньо.
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