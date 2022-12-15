ОФИЦИАЛЬНО. Фернанду Сантуш уволен из сборной Португалии

Португальская футбольная федерация официально объявила об уходе Фернанду Сантуша с поста главного тренера сборной Португалии.

Фернанду Сантуш возглавлял сборную Португалии с сентября 2014 года. 68-летний специалист привел свою команду к победе на Евро-2016, а на ЧМ-2022 вылетел в 1/4 финала от сборной Марокко (0:1).

Руководство Португальской футбольной федерации уже начало процесс выбора нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что новый наставник сборной Португалии будет назначен в ближайшие несколько недель.