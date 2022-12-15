Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фернанду Сантуш уволен из сборной Португалии
Чемпионат мира
15 декабря 2022, 20:40 | Обновлено 15 декабря 2022, 22:53
2209
6

ОФИЦИАЛЬНО. Фернанду Сантуш уволен из сборной Португалии

68-летний специалист отправлен в отставку

15 декабря 2022, 20:40 | Обновлено 15 декабря 2022, 22:53
2209
6
ОФИЦИАЛЬНО. Фернанду Сантуш уволен из сборной Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Португальская футбольная федерация официально объявила об уходе Фернанду Сантуша с поста главного тренера сборной Португалии.

Фернанду Сантуш возглавлял сборную Португалии с сентября 2014 года. 68-летний специалист привел свою команду к победе на Евро-2016, а на ЧМ-2022 вылетел в 1/4 финала от сборной Марокко (0:1).

Руководство Португальской футбольной федерации уже начало процесс выбора нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что новый наставник сборной Португалии будет назначен в ближайшие несколько недель.

По теме:
Источник: Фернанду Сантуш уволен из сборной Португалии
Два бывших наставника Шахтера могут возглавить сборную Португалии
Источник: Роналду планирует сыграть на Евро-2024
сборная Португалии по футболу Фернанду Сантуш
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дидье ДЕШАМ: «Это не та Аргентина, с которой мы играли 4 года назад»
Футбол | 15 декабря 2022, 08:35 0
Дидье ДЕШАМ: «Это не та Аргентина, с которой мы играли 4 года назад»
Дидье ДЕШАМ: «Это не та Аргентина, с которой мы играли 4 года назад»

Французский тренер – о сопернике своей команды по финалу ЧМ-2022

Почему Михаил Мудрик не стоит 100 миллионов евро
Футбол | 15 декабря 2022, 13:37 31
Почему Михаил Мудрик не стоит 100 миллионов евро
Почему Михаил Мудрик не стоит 100 миллионов евро

Блогер Sport.ua объясняет, почему менеджеры «Шахтера» неправы, оценивая украинца так дорого

СИДОРЧУК: Трудно понять тех, кто носил на руках, а сейчас ровняет с землей
Футбол | 15.12.2022, 18:15
СИДОРЧУК: Трудно понять тех, кто носил на руках, а сейчас ровняет с землей
СИДОРЧУК: Трудно понять тех, кто носил на руках, а сейчас ровняет с землей
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Не сомневаюсь, что россия снова пойдет на Киев»
Война | 15.12.2022, 15:11
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Не сомневаюсь, что россия снова пойдет на Киев»
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Не сомневаюсь, что россия снова пойдет на Киев»
Контакта с мячом не было. Марокканец установил уникальный антирекорд ЧМ
Футбол | 15.12.2022, 11:57
Контакта с мячом не было. Марокканец установил уникальный антирекорд ЧМ
Контакта с мячом не было. Марокканец установил уникальный антирекорд ЧМ
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
dmitriy_kk
Новость о том, что Сантуша уволили из сборной, а категория выбрана "Профессиональный бокс". Что-то Сантуш на боксера то и не похож...
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
antt
Логічно. Такі команди як Марокко треба було проходити. а там уже претендувати як мінімум на медалі чемпіонату світі. Тим більше іспанці не програли мароканцям в основний час, як португальці. Як готуватися до матчу з Марокко і не знайти якусь протидію такій команді що зробили тихий фурор, а після матчу чути від його футболістів що африканці були сильніші! Звичайно тут роль Роналду, але на нього ж виліт так точно не спишеш. А на що схожий Сантуш - так на наших вікових тренерів.
Ответить
+2
Ostrov Khortitsa
та ставьте уже Криша тренером
Ответить
+1
andre_lui
Зато у Рамоша хеттрик на чм...Все таки от добра добра не ищут и коней на переправе не меняют...Вылетели бы при других условиях, думаю, что оставили бы...А так весь риск за счет тренера
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
15.12.2022, 03:45
Биатлон
Скандал. Футболисты сборной Хорватии исполнили неофашистскую песню
Скандал. Футболисты сборной Хорватии исполнили неофашистскую песню
15.12.2022, 10:30 5
Футбол
Дмитрий ГОРДОН – Александру Поворознюку: «Ты должен отвечать за базар»
Дмитрий ГОРДОН – Александру Поворознюку: «Ты должен отвечать за базар»
14.12.2022, 18:25 28
Другие виды
Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
14.12.2022, 11:18 4
Футбол
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
13.12.2022, 23:20 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик заставил Джошуа плакать, будто тот маленькая девочка»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик заставил Джошуа плакать, будто тот маленькая девочка»
14.12.2022, 15:38 2
Бокс
История Аксель Деспигелере: от секс-символа ЧМ-2014 до убийцы животных
История Аксель Деспигелере: от секс-символа ЧМ-2014 до убийцы животных
14.12.2022, 16:51 2
Футбол
Подгорела попка. Усик объяснил, почему Фьюри не дал ему пощечину в ринге
Подгорела попка. Усик объяснил, почему Фьюри не дал ему пощечину в ринге
14.12.2022, 14:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности