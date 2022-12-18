Италия18 декабря 2022, 11:31 |
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Источник: Моуриньо согласился возглавить сборную Португалии
Тренер «Ромы» приступит к работе летом
18 декабря 2022, 11:31 |
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо согласился возглавить сборную Португалии. Об этом сообщают английские СМИ.
59-летний специалист приступит к работе с национальной командой в конце текущего клубного сезона. Его контракт со сборной Португалии будет рассчитан до лета 2024 года.
О том, что Моуриньо может возглавить сборную Португалии, сообщалось еще несколько дней назад. Для Моуриньо это будет первый опыт работы со сборными.
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