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  4. Источник: Моуриньо согласился возглавить сборную Португалии
Италия
18 декабря 2022, 11:31 |
887
1

Источник: Моуриньо согласился возглавить сборную Португалии

Тренер «Ромы» приступит к работе летом

18 декабря 2022, 11:31 |
887
1
Источник: Моуриньо согласился возглавить сборную Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо согласился возглавить сборную Португалии. Об этом сообщают английские СМИ.

59-летний специалист приступит к работе с национальной командой в конце текущего клубного сезона. Его контракт со сборной Португалии будет рассчитан до лета 2024 года.

О том, что Моуриньо может возглавить сборную Португалии, сообщалось еще несколько дней назад. Для Моуриньо это будет первый опыт работы со сборными.

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Жозе Моуриньо Рома Рим сборная Португалии по футболу
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Источник The Telegraph
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Александр Чернокур
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