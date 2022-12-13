Особенный, а как же Рома? Моуриньо может возглавить сборную Португалии

Португальский тренер Жозе Моуриньо может возглавить сборную Португалии по футболу.

Сообщается, что Федерация футбола Португалии заинтересована в назначении 59-летнего специалиста на пост главного тренера национальной команды. Представители организации уже связались с тренером.

Моуринью предлагается совмещать работу в сборной и в «Роме», где Жозе является главным тренером. Самому коучу интересна такая возможность.

Ранее сообщалось, что контракт с нынешним главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем будет расторгнут в ближайшие дни.