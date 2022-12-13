Особенный, а как же Рома? Моуриньо может возглавить сборную Португалии
Легендарный тренер не против совмещать работу и в сборной, и в клубе
Португальский тренер Жозе Моуриньо может возглавить сборную Португалии по футболу.
Сообщается, что Федерация футбола Португалии заинтересована в назначении 59-летнего специалиста на пост главного тренера национальной команды. Представители организации уже связались с тренером.
Моуринью предлагается совмещать работу в сборной и в «Роме», где Жозе является главным тренером. Самому коучу интересна такая возможность.
Ранее сообщалось, что контракт с нынешним главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем будет расторгнут в ближайшие дни.
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