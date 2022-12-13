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  4. Особенный, а как же Рома? Моуриньо может возглавить сборную Португалии
Чемпионат мира
13 декабря 2022, 11:10 |
703
1

Особенный, а как же Рома? Моуриньо может возглавить сборную Португалии

Легендарный тренер не против совмещать работу и в сборной, и в клубе

13 декабря 2022, 11:10 |
703
1
Особенный, а как же Рома? Моуриньо может возглавить сборную Португалии
Twitter. Жозе Моуриньо

Португальский тренер Жозе Моуриньо может возглавить сборную Португалии по футболу.

Сообщается, что Федерация футбола Португалии заинтересована в назначении 59-летнего специалиста на пост главного тренера национальной команды. Представители организации уже связались с тренером.

Моуринью предлагается совмещать работу в сборной и в «Роме», где Жозе является главным тренером. Самому коучу интересна такая возможность.

Ранее сообщалось, что контракт с нынешним главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем будет расторгнут в ближайшие дни.

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Жозе Моуриньо сборная Португалии по футболу главный тренер Рома ЧМ-2022 по футболу Фернанду Сантуш
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Источник La Gazzetta dello Sport
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Александр Чернокур
Нужно было это раньше сделать до чм
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