Повышение или понижение? Тухель может возглавить сборную из Африки
Немецкий специалист является одним з претендентов на пост главного тренера сборной Ганы
Немецкий тренер Томас Тухель является одним из кандидатов на пост главного тренера национальной команды Ганы.
После вылета с ЧМ-2022 Отто Аддо, который руководил ганцами, ушел в отставку. Сейчас федерация футбола Ганы активно ищет нового наставника.
Как уже было сказано вышел, Тухель – один из кандидатов. Последним клубом, который тренировал Томас был «Челси». После увольнения с лондонского клуба, ходили слухи о том, что Тухель может возглавить «Ливерпуль», сборную Германии или сборную Англии.
К слову, новым наставником ганцев может стать и Паулу Бенту, который покинул пост главного тренера сборной Южной Кореи после Мундиаля.
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