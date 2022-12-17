Повышение или понижение? Тухель может возглавить сборную из Африки

Немецкий тренер Томас Тухель является одним из кандидатов на пост главного тренера национальной команды Ганы.

После вылета с ЧМ-2022 Отто Аддо, который руководил ганцами, ушел в отставку. Сейчас федерация футбола Ганы активно ищет нового наставника.

Как уже было сказано вышел, Тухель – один из кандидатов. Последним клубом, который тренировал Томас был «Челси». После увольнения с лондонского клуба, ходили слухи о том, что Тухель может возглавить «Ливерпуль», сборную Германии или сборную Англии.

К слову, новым наставником ганцев может стать и Паулу Бенту, который покинул пост главного тренера сборной Южной Кореи после Мундиаля.