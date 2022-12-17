Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Повышение или понижение? Тухель может возглавить сборную из Африки
Чемпионат мира
17 декабря 2022, 14:10 |
476
0

Повышение или понижение? Тухель может возглавить сборную из Африки

Немецкий специалист является одним з претендентов на пост главного тренера сборной Ганы

17 декабря 2022, 14:10 |
476
0
Повышение или понижение? Тухель может возглавить сборную из Африки
Instagram. Томас Тухель

Немецкий тренер Томас Тухель является одним из кандидатов на пост главного тренера национальной команды Ганы.

После вылета с ЧМ-2022 Отто Аддо, который руководил ганцами, ушел в отставку. Сейчас федерация футбола Ганы активно ищет нового наставника.

Как уже было сказано вышел, Тухель – один из кандидатов. Последним клубом, который тренировал Томас был «Челси». После увольнения с лондонского клуба, ходили слухи о том, что Тухель может возглавить «Ливерпуль», сборную Германии или сборную Англии.

К слову, новым наставником ганцев может стать и Паулу Бенту, который покинул пост главного тренера сборной Южной Кореи после Мундиаля.

По теме:
Закрыть Мбаппе – главная цель. Известно, какие схемы наигрывали аргентинцы
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Время Месси начинает проходить, Мбаппе – новая звезда»
Марокко на заметку. Хорватия еще не пропускала от сборных из Африки на ЧМ
Томас Тухель назначение тренера сборная Ганы по футболу Отто Аддо Паулу Бенту ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Ghana Soccernet
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
Война | 17 декабря 2022, 04:45 19
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»

В Верховной Раде выступал Сергей Шаптала, начальник Генштаба ВСУ

ФОТО. Шевченко сфотографировался с Кака и Инфантино
Футбол | 16 декабря 2022, 15:40 4
ФОТО. Шевченко сфотографировался с Кака и Инфантино
ФОТО. Шевченко сфотографировался с Кака и Инфантино

Бразилец опубликовал фото в сторис, но уже удалил

Хоть завтра. Зеленский заявил о готовности выйти на ринг с путиным
Война | 17.12.2022, 10:55
Хоть завтра. Зеленский заявил о готовности выйти на ринг с путиным
Хоть завтра. Зеленский заявил о готовности выйти на ринг с путиным
ВИДЕО. Сантуш уволен, МанСити получил бонус, ставим на Хорватию
Футбол | 17.12.2022, 12:43
ВИДЕО. Сантуш уволен, МанСити получил бонус, ставим на Хорватию
ВИДЕО. Сантуш уволен, МанСити получил бонус, ставим на Хорватию
Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф
Футбол | 16.12.2022, 16:25
Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф
Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
И все же прогнулись. ФИФА назвала арбитра матча за 3-е место ЧМ-2022
И все же прогнулись. ФИФА назвала арбитра матча за 3-е место ЧМ-2022
16.12.2022, 09:15 3
Футбол
Источник: Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков
Источник: Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков
15.12.2022, 21:24 58
Футбол
Борис Беккер вышел из тюрьмы по программе досрочного освобождения
Борис Беккер вышел из тюрьмы по программе досрочного освобождения
15.12.2022, 16:46
Теннис
ФОТО. Усик посетил украинских военных из полка специального назначения
ФОТО. Усик посетил украинских военных из полка специального назначения
16.12.2022, 20:32
Бокс
Не могу воевать двумя бригадами. Залужный рассказал о проблемах ВСУ
Не могу воевать двумя бригадами. Залужный рассказал о проблемах ВСУ
15.12.2022, 16:11
Война
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
16.12.2022, 14:17 16
Футбол
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
16.12.2022, 18:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности