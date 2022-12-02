Чемпионат мира02 декабря 2022, 22:53 |
1499
0
Тренер сборной Ганы покинул пост ради работы в Боруссии Дортмунд
Отто Аддо станет ассистентом Эдина Терзича
02 декабря 2022, 22:53 |
1499
0
Сегодня сборная Ганы вылетела из ЧМ-2022, проиграв в последнем туре Уругваю 0:2. Главный тренер ганцев Отто Аддо принял решение покинуть свой пост.
Он станет ассистентом главного тренера «Боруссии» Дортмунд Эдина Терзича. Ранее Аддо уже работал ассистентом в «Боруссии» в 2020 – 2021 годах.
В сборной Ганы Аддо работал с 2021 года: сначала также в роли ассистента, а с 2022 года – главным тренером.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 декабря 2022, 10:20 0
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
Футбол | 02 декабря 2022, 23:00 10
Швейцарцы обыграли сербов со счетом 3:2 и вышли в 1/8 финала Мундиаля в Катаре
Футбол | 02.12.2022, 23:50
Футбол | 02.12.2022, 22:19
Футбол | 02.12.2022, 07:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.12.2022, 08:00
02.12.2022, 15:25 9
01.12.2022, 19:54 4
01.12.2022, 23:00 22
01.12.2022, 10:30 5
01.12.2022, 23:59
01.12.2022, 21:35
01.12.2022, 15:51 13