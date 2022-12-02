Тренер сборной Ганы покинул пост ради работы в Боруссии Дортмунд

Сегодня сборная Ганы вылетела из ЧМ-2022, проиграв в последнем туре Уругваю 0:2. Главный тренер ганцев Отто Аддо принял решение покинуть свой пост.

Он станет ассистентом главного тренера «Боруссии» Дортмунд Эдина Терзича. Ранее Аддо уже работал ассистентом в «Боруссии» в 2020 – 2021 годах.

В сборной Ганы Аддо работал с 2021 года: сначала также в роли ассистента, а с 2022 года – главным тренером.