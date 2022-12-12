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Чемпионат мира
12 декабря 2022, 20:26 |
922
0

Стал известен фаворит на пост нового тренера сборной Англии

Гарета Саутгейта может заменить Томас Тухель

12 декабря 2022, 20:26 |
922
0
Стал известен фаворит на пост нового тренера сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Уход Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии становится все более вероятным. Футбольная ассоциация Англии уже занята поисками нового наставника национальной команды.

По информации немецких СМИ, главный фаворит на эту должность – Томас Тухель, который знаком с английских футболом по работе с «Челси». Из лондонского клуба он был уволен в сентябре текущего года.

Ранее сообщалось о том, что на замену Саутгейту рассматриваются четыре кандидата, среди которых, помимо Тухеля, также есть Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс и Стив Холланд.

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В Англии начали поиск замены Саутгейту. Названы 4 тренера-кандидата
Гарет Саутгейт Томас Тухель сборная Англии по футболу
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