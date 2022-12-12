Стал известен фаворит на пост нового тренера сборной Англии

Уход Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии становится все более вероятным. Футбольная ассоциация Англии уже занята поисками нового наставника национальной команды.

По информации немецких СМИ, главный фаворит на эту должность – Томас Тухель, который знаком с английских футболом по работе с «Челси». Из лондонского клуба он был уволен в сентябре текущего года.

Ранее сообщалось о том, что на замену Саутгейту рассматриваются четыре кандидата, среди которых, помимо Тухеля, также есть Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс и Стив Холланд.