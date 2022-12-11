В Англии начали поиск замены Саутгейту. Названы 4 тренера-кандидата

Футбольная ассоциация Англии (FA) поручит техническому директору Джону Макдермотту найти преемника Гарета Саутгейта на посту тренера сборной Англии. Четыре специалиста названы в числе главных потенциальных кандидатов на эту должность.

В качестве возможных кандидатов на пост наставника сборной Англии рассматриваются: Брендан Роджерс, Маурисио Почеттино, Томас Тухель, а также нынешний ассистент тренера Стив Холланд.

Саутгейт подтвердил, что он рассматривает возможную отставку после вылета сборной Англии из чемпионата мира 2002. Но Макдермотт и FA отчаянно хотят, чтобы он остался, и делают все возможное, чтобы убедить коуча выполнить контракт, который действует до декабря 2024 года.

Если Саутгейт уйдет, то Джон Макдермотт, бывший руководитель академии «Тоттенхэма», начнет поиски подходящего специалиста, который затем будет утвержден исполнительным директором Марком Буллингемом.