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  4. Рокировка по-немецки. Тухель может заменить Клоппа в Ливерпуле
Англия
06 ноября 2022, 09:15 |
1091
0

Рокировка по-немецки. Тухель может заменить Клоппа в Ливерпуле

Руководство мерсисайдцев ищет нового главного тренера?

06 ноября 2022, 09:15 |
1091
0
Рокировка по-немецки. Тухель может заменить Клоппа в Ливерпуле
Instagram. Томас Тухель и Юрген Клопп

Немецкий специалист Томас Тухель может заменить своего соотечественника Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Сообщается, что руководство мерсисайдцев рассматривает экс-тренера «Челси», «ПСЖ» и «Боруссии Д» на пост главного тренера.

49-летний Тухель находится без работы с сентября 2022 года. С января 2021 года он тренировал лондонский «Челси», после чего в сентябре был уволен из-за неудачных результатов на старте сезона.

55-летний Клопп тренирует «Ливерпуль» с октября 2015 года. Он по разу привёл команду к победам во всех турнирах, в которых «Ливерпуль» принимал участие.

Ранее Тухель заявил, что несколько клубов из АПЛ предлагали ему работу.

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Томас Тухель Юрген Клопп Ливерпуль главный тренер
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Источник El Nacional
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