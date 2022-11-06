Рокировка по-немецки. Тухель может заменить Клоппа в Ливерпуле
Руководство мерсисайдцев ищет нового главного тренера?
Немецкий специалист Томас Тухель может заменить своего соотечественника Юргена Клоппа в «Ливерпуле».
Сообщается, что руководство мерсисайдцев рассматривает экс-тренера «Челси», «ПСЖ» и «Боруссии Д» на пост главного тренера.
49-летний Тухель находится без работы с сентября 2022 года. С января 2021 года он тренировал лондонский «Челси», после чего в сентябре был уволен из-за неудачных результатов на старте сезона.
55-летний Клопп тренирует «Ливерпуль» с октября 2015 года. Он по разу привёл команду к победам во всех турнирах, в которых «Ливерпуль» принимал участие.
Ранее Тухель заявил, что несколько клубов из АПЛ предлагали ему работу.
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