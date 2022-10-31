Тухель рассказал о ближайших планах. Вернется в АПЛ?

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал, что его менеджер уже получает предложения от других клубов:

«Я любил каждый день в «Челси». Для меня эта история закончилась слишком рано, но я не мог ничего изменить и доказать.

Я еще не принял решение о своем будущем. Сейчас у меня есть время на отдых. Некоторые клубы звонили моему менеджеру, но мы договорились, чтобы он не беспокоил меня здесь в течение этих 18 дней», — цитирует немецкого тренера Sportstar.

Как известно, с 12 октября Тухель находится в Индии, где проходит аюрведическое омоложение. Как утверждают британские СМИ, за услугами 49-летнего специалиста обращалось по меньшей мере два представителя АПЛ.

Ранее сообщалось, что Тухель может возглавить сборную Англии.