Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тухель рассказал о ближайших планах. Вернется в АПЛ?
Англия
31 октября 2022, 11:25 | Обновлено 31 октября 2022, 11:26
385
0

Тухель рассказал о ближайших планах. Вернется в АПЛ?

Как минимум два клуба из высшего дивизиона Англии связывались с немецким специалистом

31 октября 2022, 11:25 | Обновлено 31 октября 2022, 11:26
385
0
Тухель рассказал о ближайших планах. Вернется в АПЛ?
Instagram. Томас Тухель

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал, что его менеджер уже получает предложения от других клубов:

«Я любил каждый день в «Челси». Для меня эта история закончилась слишком рано, но я не мог ничего изменить и доказать.

Я еще не принял решение о своем будущем. Сейчас у меня есть время на отдых. Некоторые клубы звонили моему менеджеру, но мы договорились, чтобы он не беспокоил меня здесь в течение этих 18 дней», — цитирует немецкого тренера Sportstar.

Как известно, с 12 октября Тухель находится в Индии, где проходит аюрведическое омоложение. Как утверждают британские СМИ, за услугами 49-летнего специалиста обращалось по меньшей мере два представителя АПЛ.

Ранее сообщалось, что Тухель может возглавить сборную Англии.

По теме:
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:0. Видео гола и обзор матча
Рэшфорд забил 100-й гол. Ман Юнайтед минимально переиграл Вест Хем
Микель АРТЕТА: «Было давление, ведь играли с теми, кто обыграл Ливерпуль»
Томас Тухель чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте
Футбол | 30 октября 2022, 19:35 12
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте

На дне турнирной таблицы находятся «Ингулец» и «Черноморец»

ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
Футбол | 31 октября 2022, 11:00 1
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели

Аннеки Моленар порадовала своих подписчиков в Instagram

ВИДЕО. Кравченко сорвался на Монзуль: «Вы чё, б**ть, издеваетесь, на**й?»
Футбол | 30.10.2022, 23:00
ВИДЕО. Кравченко сорвался на Монзуль: «Вы чё, б**ть, издеваетесь, на**й?»
ВИДЕО. Кравченко сорвался на Монзуль: «Вы чё, б**ть, издеваетесь, на**й?»
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
Футбол | 31.10.2022, 08:55
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
Арсенал не будет бороться за Мудрика? Канонирам интересен вингер Айнтрахта
Футбол | 30.10.2022, 23:08
Арсенал не будет бороться за Мудрика? Канонирам интересен вингер Айнтрахта
Арсенал не будет бороться за Мудрика? Канонирам интересен вингер Айнтрахта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
30.10.2022, 04:01 2
Бокс
Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
29.10.2022, 20:22 49
Футбол
Матч Шахтер – Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги
Матч Шахтер – Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги
29.10.2022, 17:43 2
Футбол
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
30.10.2022, 06:58 2
Бокс
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
30.10.2022, 20:12 22
Футбол
Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос
Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос
29.10.2022, 12:00 1
Футбол
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
30.10.2022, 06:23 72
Бокс
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
30.10.2022, 09:54 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности