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  4. Паулу Бенту покидает пост главного тренера сборной Южной Кореи
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 03:38 |
122
0

Паулу Бенту покидает пост главного тренера сборной Южной Кореи

Португальский тренер решился на перемены

06 декабря 2022, 03:38 |
122
0
Паулу Бенту покидает пост главного тренера сборной Южной Кореи
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Бенту

Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту заявил, что оставляет свой пост. В этом 53-летний специалист признался после поражения подопечных от сборной Бразилии (1:4) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022.

«Нужно думать о будущем и оно не будет связано с игроками сборной Кореи. Я только что объявил об этом игрокам и президенту южнокорейской федерации. Это решение было принято еще в сентябре. Мне нужно поблагодарить игроков о том, что они сделали. Они отдали все свои силы. Я рад и горд, что был их тренером», – заявил Паулу Бенту.

Португалец Паулу Бенту возглавлял сборную Южной Кореи с 2018 года.

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Источник Sky Sports
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