Дрогба оценил шансы Аргентины и Франции на чемпионство в Катаре

Бывший нападающий лондонского клуба «Челси» Дидье Дрогба высказал о предположение о вероятном развитии событий в финальной игре ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

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«Аргентинцы осведомлены тем фактом, что французы не любят получать удары по ногам. Аргентинцы очень агрессивны, и они не дадут Мбаппе продемонстрировать свой футбол. Они будут блокировать и сдерживать его всеми способами. Но у Франции присутствуют в составе также Тчуамени, Гризманн и Дембеле. Их также необходимо останавливать», – заявил Дрогба.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря.

В полуфиналах команда Франции обыграла сборную Марокко со счетом 2:0, а Аргентина одолела Хорватию – 3:0.