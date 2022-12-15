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Чемпионат мира
15 декабря 2022, 10:17 | Обновлено 15 декабря 2022, 10:31
1766
0

Дрогба оценил шансы Аргентины и Франции на чемпионство в Катаре

Экс-форвард «Челси» поделился экспертным мнением

15 декабря 2022, 10:17 | Обновлено 15 декабря 2022, 10:31
1766
0
Дрогба оценил шансы Аргентины и Франции на чемпионство в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший нападающий лондонского клуба «Челси» Дидье Дрогба высказал о предположение о вероятном развитии событий в финальной игре ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Аргентинцы осведомлены тем фактом, что французы не любят получать удары по ногам. Аргентинцы очень агрессивны, и они не дадут Мбаппе продемонстрировать свой футбол. Они будут блокировать и сдерживать его всеми способами. Но у Франции присутствуют в составе также Тчуамени, Гризманн и Дембеле. Их также необходимо останавливать», – заявил Дрогба.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря.

В полуфиналах команда Франции обыграла сборную Марокко со счетом 2:0, а Аргентина одолела Хорватию – 3:0.

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Источник BBC
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