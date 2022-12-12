Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кроуфорд брутально нокаутировал россиянина, Лопес с трудом победил Мартина
Другие новости
12 декабря 2022, 05:45 |
152
0

Кроуфорд брутально нокаутировал россиянина, Лопес с трудом победил Мартина

Главные новости за 11 декабря на Sport.ua

12 декабря 2022, 05:45 |
152
0
Кроуфорд брутально нокаутировал россиянина, Лопес с трудом победил Мартина
Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 11 декабря.

1. Арендный пассив. Почему Динамо не стоит отпускать Беседина в Турцию. Неэффективность подобного шага уже доказала сделка вокруг Дениса Гармаша…

2. Непобежденный Кроуфорд брутально нокаутировал боксера из страны-изгоя. Теренс успешно провел добровольную защиту пояса WBO в полусреднем весе.

3. Хохфильцен. Украина 12-я в женской эстафете, Франция победила. Очередное неудачное выступление украинок.

4. Побывав в нокдауне, Тео Лопес победил Мартина в элиминаторе WBC. Американский боксер, обидчик Ломаченко, завоевал пояс WBO International.

5. «Моей мечте пришел конец». Роналду прокомментировал неудачу на ЧМ-2022. Вероятно, карьера в сборной Португалии подходит к концу.

6. Хохфильцен-2022. Йоханнес Бё выиграл персьют, Дудченко занял 23 место. Норвежец одержал очередную победу.

7. Лопес с трудом победил Мартина. Впереди чемпионы. Но и с ними будет тяжело.

8. В Англии начали поиск замены Саутгейту. Названы 4 тренера-кандидата. Кандидаты: Брендан Роджерс, Маурисио Почеттино, Томас Тухель, Стив Холланд.

9. ФИФА, помоги. Футболист из Ирана приговорен к смертной казни за протесты. Амир Реза Наср Азадани оказался среди 28 человек, которым грозит казнь.

10. ЧМ по хоккею. Украина U-20 открыла турнир победой над Италией. Уверенная победа украинских хоккеистов.

По теме:
Историческая победа Марокко, успех Франции, у Аргентины проблемы с ФИФА
Хорватия шокировала Бразилию, победа Аргентины, планы Малиновского
У Зозули новый клуб, Луис Энрике покинул Фурию Роха, жеребьевки для юниоров
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пятый раз в истории в полуфинале ЧМ сыграют только две команды из Европы
Футбол | 11 декабря 2022, 20:13 3
Пятый раз в истории в полуфинале ЧМ сыграют только две команды из Европы
Пятый раз в истории в полуфинале ЧМ сыграют только две команды из Европы

Аргентина ранее выходила в финал во всех четырех случаях

ВИДЕО. Как Теренс Кроуфорд чуть не убил Давида Аванесяна
Бокс | 11 декабря 2022, 08:55 1
ВИДЕО. Как Теренс Кроуфорд чуть не убил Давида Аванесяна
ВИДЕО. Как Теренс Кроуфорд чуть не убил Давида Аванесяна

Чемпионский бой за пояс WBO завершился досрочно в 6-м раунде

Сетка плей-офф ЧМ. На чемпионате мира 2022 впереди – полуфинальные матчи
Футбол | 11.12.2022, 19:35
Сетка плей-офф ЧМ. На чемпионате мира 2022 впереди – полуфинальные матчи
Сетка плей-офф ЧМ. На чемпионате мира 2022 впереди – полуфинальные матчи
ФИФА, помоги. Футболист из Ирана приговорен к смертной казни за протесты
Футбол | 11.12.2022, 22:23
ФИФА, помоги. Футболист из Ирана приговорен к смертной казни за протесты
ФИФА, помоги. Футболист из Ирана приговорен к смертной казни за протесты
Бавария заинтересовалась героем ЧМ-2022
Футбол | 11.12.2022, 09:08
Бавария заинтересовалась героем ЧМ-2022
Бавария заинтересовалась героем ЧМ-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теофимо Лопес – Сандор Мартин. Как Тео улетел в нокдаун. Видео боя
Теофимо Лопес – Сандор Мартин. Как Тео улетел в нокдаун. Видео боя
11.12.2022, 09:40
Бокс
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
11.12.2022, 00:30
Бокс
Почему он добавил 10 минут? Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью
Почему он добавил 10 минут? Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью
10.12.2022, 06:30 10
Футбол
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
10.12.2022, 00:15
Футбол
ВИДЕО. Мощная бавовна в Мелитополе. ВСУ ударили по оккупантам
ВИДЕО. Мощная бавовна в Мелитополе. ВСУ ударили по оккупантам
11.12.2022, 14:10
Война
Пирс Морган поспорил с Марреем и заявил, что Месси должен был быть удален
Пирс Морган поспорил с Марреем и заявил, что Месси должен был быть удален
10.12.2022, 11:35 12
Футбол
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
10.12.2022, 07:30 11
Футбол
Переписали историю. Сборная Марокко выбила Португалию с ЧМ-2022
Переписали историю. Сборная Марокко выбила Португалию с ЧМ-2022
10.12.2022, 18:58 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности