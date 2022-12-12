Кроуфорд брутально нокаутировал россиянина, Лопес с трудом победил Мартина
Главные новости за 11 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 11 декабря.
1. Арендный пассив. Почему Динамо не стоит отпускать Беседина в Турцию. Неэффективность подобного шага уже доказала сделка вокруг Дениса Гармаша…
2. Непобежденный Кроуфорд брутально нокаутировал боксера из страны-изгоя. Теренс успешно провел добровольную защиту пояса WBO в полусреднем весе.
3. Хохфильцен. Украина 12-я в женской эстафете, Франция победила. Очередное неудачное выступление украинок.
4. Побывав в нокдауне, Тео Лопес победил Мартина в элиминаторе WBC. Американский боксер, обидчик Ломаченко, завоевал пояс WBO International.
5. «Моей мечте пришел конец». Роналду прокомментировал неудачу на ЧМ-2022. Вероятно, карьера в сборной Португалии подходит к концу.
6. Хохфильцен-2022. Йоханнес Бё выиграл персьют, Дудченко занял 23 место. Норвежец одержал очередную победу.
7. Лопес с трудом победил Мартина. Впереди чемпионы. Но и с ними будет тяжело.
8. В Англии начали поиск замены Саутгейту. Названы 4 тренера-кандидата. Кандидаты: Брендан Роджерс, Маурисио Почеттино, Томас Тухель, Стив Холланд.
9. ФИФА, помоги. Футболист из Ирана приговорен к смертной казни за протесты. Амир Реза Наср Азадани оказался среди 28 человек, которым грозит казнь.
10. ЧМ по хоккею. Украина U-20 открыла турнир победой над Италией. Уверенная победа украинских хоккеистов.
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