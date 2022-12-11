Арендный пассив. Почему Динамо не стоит отпускать Беседина в Турцию

Артем Беседин – одна из наиболее спорных фигур в современном составе «Динамо». Вокруг него часто возникают словесные баталии в болельщицкой и экспертной среде, которые сводятся к банальным попыткам выяснить, насколько нужен такой нападающий киевской команде, либо же польза от него настолько несущественна, что пора принимать кардинальные кадровые решения.

Впрочем, критиковать или обсуждать выступления Беседина можно было сколько угодно долго, а каких-то более-менее серьезных вариантов с трудоустройством форварда в другую команду у «Динамо» все равно не было. Как минимум до недавнего времени, ведь сейчас ситуация, похоже, меняется и Беседин уже в январе может покинуть стан «бело-синих».

По слухам, интерес к 26-летнему центрфорварду проявляют азербайджанский «Карабах», а также турецкие «Касымпаша» и «Сивасспор». Последний даже якобы согласовал условия личного контракта с самим Бесединым, но пока еще не приступал к переговорам с руководством «Динамо». Однако, судя по всему, в этой ситуации турки готовы вести речь исключительно об аренде украинского форварда до конца сезона, в которую, возможно, будет включена опция выкупа.

Сам Беседин, судя по имеющейся информации, был бы не прочь пойти на смену команды и чемпионата прямо сейчас. Артему интересно попробовать силы в новой лиге, узнать изнутри тамошнюю атмосферу и просто попробовать перезагрузить свою карьеру, которая ныне, кажется, катится вниз по наклонной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Ситуация с Бесединым и ранее была крайне непростой, так как форварда упрекали в невысокой результативности, однако крайне усугубилась она летом минувшего года, когда Артем получил тяжелейшую травму в составе сборной Украины на Евро-2020. У форварда был диагностирован надрыв крестообразной связки колена, по причине чего он выбыл из строя более чем на полгода. Когда Беседин планировал вернуться на поле, случилось полномасштабное вторжение российских вооруженных формирований на суверенную территорию Украины, из-за чего УПЛ-2021/22 оказалась недоигранной, а футболисты практически всех команд остались без серьезной игровой практики.

В итоге так случилось, что в минувшем розыгрыше украинской Премьер-лиги Беседин не провел ни одного поединка, а пауза между матчами во внутреннем чемпионате для форварда растянулась более чем на год – с 9 мая 2021 года по 28 августа 2022 года.

Неудивительно, что в этой ситуации форвард начал испытывать серьезные проблемы, очевидно, и психологического характера. Это вылилось в то, что в 20 матчах в рамках всех турниров, в которых стартовало «Динамо» в сезоне-2022/23, Беседин не смог забить ни одного мяча… Только вдумайтесь – 1075 минут на поле и 0 голов! Для центрфорварда – это катастрофа, как бы кто не рассказывал о другой потенциальной пользе, которую футболист может приносить своей команде.

Осознав ситуацию, главный тренер «Динамо» Мирча Луческу начал куда больше времени доверять молодому Владиславу Ванату, который в 24 матчах во всех турнирах нынешнего сезона сумел отличиться 6 забитыми мячами. Беседин же, который несколько лет был форвардом № 1 в киевской команде, постепенно отошел на второй план, и его ближайшие перспективы в «Динамо» кажутся весьма туманными.



ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Очевидно, что именно по этой причине вокруг Беседина и начали роиться пока пусть и довольно скромные по масштабам, но все же трансферные слухи. Ситуация проста и понятна для всех сторон: форвард хочет получать больше игровой практики и понимать, что на него рассчитывают, что позволит ему сбросить груз ответственности и, вероятно, заиграть более результативно, а клуб не может позволить себе делать ставку на игрока атаки, который не способен выполнять главное задание – забивать мячи.

Казалось бы, трансфер в условный «Сивасспор» в данной ситуации был бы полезным для всех, но это вовсе не так. Для «Динамо» этот переход стоит всерьез рассматривать только в случае, если речь пойдет о полноценной сделке. Аренда Беседина с высокой долей вероятности станет трансферным пассивом для «бело-синих», чему ранее киевляне должны были научиться на истории с Денисом Гармашем…

В январе 2020 года Гармаш, который не был востребован в тактических раскладах тогдашнего главного тренера «Динамо» Алексея Михайличенко, отбыл из стана киевлян на правах аренды в «Ризеспор». Тогда эта сделка казалась идеальной возможностью для футболиста перезагрузиться в другом чемпионате, а для «Динамо» - попробовать вскоре продать игрока, который оказался невостребованным в первой команде. Но по факту «Ризеспор», за который Гармаш провел 16 матчей и забил 3 мяча, отказался вести переговоры о полноценном выкупе украинца, а иных предложений по нему в «Динамо» так и не поступило. Денис вернулся и через год выдал очень пристойный сезон, но затем опять как-то быстро угас, и сейчас его сложно назвать ключевым игроком киевской команды, хотя в целях ротации он все еще востребован у Мирчи Луческу.

С турецкими клубами вообще можно вспомнить не так много успешных кейсов, когда аренда впоследствии приводила к полноценному выкупу футболиста, причем это касается не только немногочисленных украинцев, но и игроков других национальностей. Все потому, что тамошняя Суперлига чересчур изменчива и трудно предсказуема. Руководство клубов часто меняется, а новые боссы приносят иные ценности и философию, из-за чего выстроить фундаментальный проект никому из турков, даже из числа грандов, пока так и не удается. Там ставка делается на «здесь и сейчас», а что будет через два-три года – вопрос для следующих руководителей…

Какую пользу способно в этой ситуации извлечь для себя «Динамо», отдавая Беседина в аренду? Сложно сказать, ведь даже если Артем окажется в Турции более или менее успешен, то заработать на летнем трансфере в 2023 году «бело-синие» вряд ли смогут. Тут показателен другой кейс, имеющийся у клуба УПЛ – нигериец Оларенважу Кайоде из «Шахтера», который провел достаточно неплохой сезон сперва за «Газиантеп», а затем довольно стабильно отыграл два года в том же «Сивасспоре», но ни первые, ни вторые так и не конвертировали аренду в полноценный трансфер. Ныне Кайоде и вовсе оказался где-то в небытие, и его настоящее покрыто тайной и мраком…



ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Кроме того, контракт Беседина с «Динамо» рассчитан до конца 2024 года. На тот момент форварду будет уже 28, из-за чего рассчитывать на новую долгосрочную сделку Артему далеко не факт, что и стоит. Предлагать Беседину продлить сотрудничество перед арендой, чтобы затем не потерять игрока даром, для «Динамо» тоже видится весьма рискованным ходом. Вновь-таки, возвращаясь к ситуации с Гармашем, «бело-синие» должны делать выводы из своих прежних не совсем логичных решений. Когда в январе 2018-го «Динамо» на шесть лет продлило контракт с 27-летним Гармашем, вряд ли в клубе кто-то думал, что уже через год этот футболист будет не нужен тренерскому штабу, и ему срочно придется подыскивать новый клуб, соглашаясь даже на аренду.

Также руководителям «Динамо» стоит учитывать и кадровую ситуацию в команде, где в когорте форвардов выбор у Луческу отнюдь не велик – помимо Беседина и Ваната, это еще Кулач и Супряга, причем последний также более полугода провел вне поля, залечивая повреждение. И из этой четверки нападающих именно Беседин способен выдавать максимум контактной работы – по статистике у Артема под 30 единоборств за матч, в то время как у остальных его конкурентов этот показатель едва-едва переваливает за 20…

Единоборства вовсе не являются определяющим фактором для форварда, но стоит понимать, что прекрасная результативность и работа в штрафной, которую в последние годы демонстрирует атакующий полузащитник Виталий Буяльский, во многом зависит от грамотных действий центрфорварда, способного отвлекать на себя внимание со стороны защитников команды-соперницы. Тот же Беседин умеет уводить за собой опекунов, благодаря чему освобождается пространство для Буяльского, и тот может более комфортно чувствовать себя в чужой штрафной.

Поэтому спешить избавляться от Беседина, чья результативность ныне не устраивает болельщиков «Динамо», киевлянам не стоит как минимум до той поры, пока они не подыщут и не подпишут более качественного нападающего. Не очередного Франа Соля, который способен быть полезным только в отчетах клубных скаутов, а конкретного исполнителя, дающего «бело-синим» большую эффективность, выраженную в количестве забитых мячей. Если ли таковой игрок у «Динамо» на примете прямо сейчас? Вопрос, как говорится, со звездочкой, потому как в Украину зазвать хорошего легионера ныне вряд ли удастся, а в родной УПЛ не так много вариантов, которые бы стоило рассматривать «бело-синим» в качестве альтернативы Беседину.

А если нет альтернативы, то и менять что-либо только ради самого процесса – забава крайне сомнительная. Пользы, скорее, не будет, а критика затем все равно догонит – мол, зачем было убирать условного Беседина, если на его место взяли такого же нерезультативного «Мистера Икс». Тем паче, что этого самого «Мистера Икс» киевляне вряд ли окажутся способны заполучить на правах аренды, чтобы потом безболезненно от него избавиться и не выполнять долгосрочные обязательства по контракту. А то понабирать «голеадоров» успели и раньше – те же Фран Соль, Ибрагим Каргбо и Эрик Рамирес все еще имеют полноценные контракты с «Динамо», - а играть, оказывается, сейчас некому…