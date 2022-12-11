ФИФА, помоги. Футболист из Ирана приговорен к смертной казни за протесты

Иранский футболист Амир Реза Наср Азадани оказался среди 28 человек, которых власти Ирана приговорили к смертной казни за участие в протестах.

26-летний Амир был арестован в конце осени в качестве подозреваемого в убийстве полковника полиции Эсмаила Черега и двух силовиков Ирана.

Футболист обвинен в ведении войны против Бога, как и остальные 27 человек. Им инкриминируют «вражду против исламского правления» и «распространение коррупции на земле».

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Амир Реза Наср Азадани выступал за клубы «Рах-Ахан» и «Трактор Табриз», а также защищал цвета юношеской сборной Ирана.

Нынешний клуб игрока, иранский «Иранджаван Бушер» обратился за помощью к ФИФА.