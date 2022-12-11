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11 декабря 2022, 22:23 | Обновлено 11 декабря 2022, 22:38
1163
2

ФИФА, помоги. Футболист из Ирана приговорен к смертной казни за протесты

Амир Реза Наср Азадани оказался среди 28 человек, которым грозит казнь

11 декабря 2022, 22:23 | Обновлено 11 декабря 2022, 22:38
1163
2
ФИФА, помоги. Футболист из Ирана приговорен к смертной казни за протесты
Twitter

Иранский футболист Амир Реза Наср Азадани оказался среди 28 человек, которых власти Ирана приговорили к смертной казни за участие в протестах.

26-летний Амир был арестован в конце осени в качестве подозреваемого в убийстве полковника полиции Эсмаила Черега и двух силовиков Ирана.

Футболист обвинен в ведении войны против Бога, как и остальные 27 человек. Им инкриминируют «вражду против исламского правления» и «распространение коррупции на земле».

Амир Реза Наср Азадани выступал за клубы «Рах-Ахан» и «Трактор Табриз», а также защищал цвета юношеской сборной Ирана.

Нынешний клуб игрока, иранский «Иранджаван Бушер» обратился за помощью к ФИФА.

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Источник Sport.ua
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Remark
фифА (ударение на последнюю букву): Ух ты, иранский ФУТБОЛИСТ приговорен к смертной казни!? Ну, Вы же в курсе, что мы вне политики. Но, если кто-то там себе сердечко на футболке нарисует или же выйдет в футболке, которая содержит яркие цвета радуги, то это вам пист@ хлопци, вот это уже злостное нарушения всех моральных и аморальных норм!
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0
ass36
А причем тут ФИФА его же не за проигранную игру засудили, он живёт в стране там такие законы, максимум депортировать могут в один конец к уям, дело шьют серьезное, это не бензин на заправке водой разбовлять.
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-4
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