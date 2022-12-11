«Моей мечте пришел конец». Роналду прокомментировал неудачу на ЧМ-2022

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду дал понять, что ЧМ-2022 стал для него последним в карьере. Команда вылетела в четвертьфинале, а Роналду не реализовал свою мечту - выиграть Кубок мира.

«Выиграть ЧМ с Португалией было моей самой большой и амбициозной мечтой. Но мечте пришел конец. Я боролся за свою мечту, я провел 5 чемпионатов мира и отдал все силы в этих матчах. Никогда не сдавался, всегда находился рядом с великолепными игроками, нас поддерживали миллионы португальцев. К сожалению, мечте пришел конец».

«Я хочу отметить, что очень многое было сказано и написано за последнее время, но я всегда был максимально привержен сборной Португалии. Всегда боролся за нашу цель, никогда не поворачивался спиной к команде и стране. Пока больше ничего говорить не буду».

«Спасибо, Португалия, спасибо, Катар. Мечта была прекрасной до тех пор, пока она длилась», — сказал Роналду.

Не исключено, что Криштиану на этом завершит карьеру в сборной, в составе которой забил 118 голов.

Во время ЧМ-2022 было несколько неоднозначных эпизодов с участием 37-летнего игрока. Роналду после матча с Уругваем хотел, чтобы один из голов забрали у Бруну Фернандеша и переписали на него. А уже в матчах на вылет игрок был недоволен тем, что оказался на лавке запасных.