Чемпионат мира03 декабря 2022, 20:52 |
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Премьер-министр Нидерландов ответил Байдену после победы
Победа сборной помогла
03 декабря 2022, 20:52 |
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Премьер-министр Нидерландов ответил Байдену после победы сборной над США.
Президент США поддержал свою сборную перед игрой с Нидерландами в 1/8 финала турнира. В твиттере политика появился видеоролик, на котором он говорит: «Это называется «соккер». Вперед, США!» В этой игре сборная Нидерландов одержала победу со счетом 3:1.
«Извини, Джо, футбол победил 😉», – написал Марк Рютте после матча.
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