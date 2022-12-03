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  4. Премьер-министр Нидерландов ответил Байдену после победы
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 20:52 |
1228
0

Премьер-министр Нидерландов ответил Байдену после победы

Победа сборной помогла

03 декабря 2022, 20:52 |
1228
0
Премьер-министр Нидерландов ответил Байдену после победы
Getty Images/Global Images Ukraine

Премьер-министр Нидерландов ответил Байдену после победы сборной над США.

Президент США поддержал свою сборную перед игрой с Нидерландами в 1/8 финала турнира. В твиттере политика появился видеоролик, на котором он говорит: «Это называется «соккер». Вперед, США!» В этой игре сборная Нидерландов одержала победу со счетом 3:1.

«Извини, Джо, футбол победил 😉», – написал Марк Рютте после матча.

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Источник Sport.ua
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