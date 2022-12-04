Чемпионат мира04 декабря 2022, 11:27 | Обновлено 04 декабря 2022, 11:44
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ВИДЕО. Как сборная Нидерландов возвращалась в отель после победы над США
Футбол победил соккер
04 декабря 2022, 11:27 | Обновлено 04 декабря 2022, 11:44
1392
0
Сборная Нидерландов в субботу переиграла команду США в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
Луи ван Гаала и его футболистов тепло встретили в отеле, где размещается команда. Игроки и тренеры прошли через победный коридор под трек Shakira - Waka Waka, который был официальной песней на ЧМ-2010, на котором Нидерланды дошли до финала.
В 1/8 финала команда сыграет против Аргентины. Встреча состоится 9 декабря в 21:00 по Киеву.
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