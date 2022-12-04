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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 11:27 | Обновлено 04 декабря 2022, 11:44
1392
0

ВИДЕО. Как сборная Нидерландов возвращалась в отель после победы над США

Футбол победил соккер

04 декабря 2022, 11:27 | Обновлено 04 декабря 2022, 11:44
1392
0
ВИДЕО. Как сборная Нидерландов возвращалась в отель после победы над США
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Нидерландов в субботу переиграла команду США в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Луи ван Гаала и его футболистов тепло встретили в отеле, где размещается команда. Игроки и тренеры прошли через победный коридор под трек Shakira - Waka Waka, который был официальной песней на ЧМ-2010, на котором Нидерланды дошли до финала.

В 1/8 финала команда сыграет против Аргентины. Встреча состоится 9 декабря в 21:00 по Киеву.

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