ВИДЕО. Как сборная Нидерландов возвращалась в отель после победы над США

Сборная Нидерландов в субботу переиграла команду США в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Луи ван Гаала и его футболистов тепло встретили в отеле, где размещается команда. Игроки и тренеры прошли через победный коридор под трек Shakira - Waka Waka, который был официальной песней на ЧМ-2010, на котором Нидерланды дошли до финала.

В 1/8 финала команда сыграет против Аргентины. Встреча состоится 9 декабря в 21:00 по Киеву.