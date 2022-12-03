Чемпионат мира03 декабря 2022, 23:30 | Обновлено 03 декабря 2022, 23:36
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Определилась первая пара четвертьфиналистов ЧМ-2022
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03 декабря 2022, 23:30 | Обновлено 03 декабря 2022, 23:36
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По итогам стартового игрового дня матчей 1/8 финала ЧМ-2022 стали известные первые четвертьфиналисты.
Сборная Нидерландов обыграла команду США со счетом 3:1, а национальная команда Аргентины справилась с Австралией со счетом 2:1.
Матч Нидерланды - Аргентины состоится 9 декабря.
Остальные матчи 1/8 финала
4 декабря
Франция - Польша
Англия - Сенегал
5 декабря
Япония - Хорватия
Бразилия - Южная Корея
6 декабря
Марокко - Испания
Португалия - Швейцария
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