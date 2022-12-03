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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 23:30 | Обновлено 03 декабря 2022, 23:36
891
0

Определилась первая пара четвертьфиналистов ЧМ-2022

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03 декабря 2022, 23:30 | Обновлено 03 декабря 2022, 23:36
891
0
Определилась первая пара четвертьфиналистов ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам стартового игрового дня матчей 1/8 финала ЧМ-2022 стали известные первые четвертьфиналисты.

Сборная Нидерландов обыграла команду США со счетом 3:1, а национальная команда Аргентины справилась с Австралией со счетом 2:1.

Матч Нидерланды - Аргентины состоится 9 декабря.

Остальные матчи 1/8 финала

4 декабря

Франция - Польша

Англия - Сенегал

5 декабря

Япония - Хорватия

Бразилия - Южная Корея

6 декабря

Марокко - Испания

Португалия - Швейцария

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Источник Sport.ua
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