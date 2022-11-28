Юрий ГУРА: «Может, игроков Руха мясом накормили. Это футбол, не кикбоксинг»

Наставник «Александрии» Юрий Гура прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Руха». Игра запомнилась дракой в конце встречи, в которой участвовали футболисты и тренеры.

«Грустно, потому что зимний футбол был, и это сразу было понятно. Фол, фол, фол, удары - рефери ничего не делает. Я ребятам благодарен, мужики, показали характер. На каждой точке поля тебя шарашат по голове, ногам, корпусу. Это футбол, а не кикбоксинг».

«Мне не понравилось поведение игроков «Руха». Может, их мясом накормили. Рунич вообще хотел там добивать, а был бы нож — подрезал бы. Ничья, закончили год на таком результате», — сказал Гура.

«Александрия» уходит на перерыв на 5-м месте, их соперник - 13-й.