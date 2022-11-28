Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ГУРА: «Может, игроков Руха мясом накормили. Это футбол, не кикбоксинг»
Украина. Премьер лига
28 ноября 2022, 19:46 |
1354
2

Юрий ГУРА: «Может, игроков Руха мясом накормили. Это футбол, не кикбоксинг»

Наставник недоволен поведением соперника

28 ноября 2022, 19:46 |
1354
2
Юрий ГУРА: «Может, игроков Руха мясом накормили. Это футбол, не кикбоксинг»
ФК Шахтер

Наставник «Александрии» Юрий Гура прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Руха». Игра запомнилась дракой в конце встречи, в которой участвовали футболисты и тренеры.

«Грустно, потому что зимний футбол был, и это сразу было понятно. Фол, фол, фол, удары - рефери ничего не делает. Я ребятам благодарен, мужики, показали характер. На каждой точке поля тебя шарашат по голове, ногам, корпусу. Это футбол, а не кикбоксинг».

«Мне не понравилось поведение игроков «Руха». Может, их мясом накормили. Рунич вообще хотел там добивать, а был бы нож — подрезал бы. Ничья, закончили год на таком результате», — сказал Гура.

«Александрия» уходит на перерыв на 5-м месте, их соперник - 13-й.

По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сказал ребятам - есть шанс первыми в УПЛ обыграть Днепр-1»
Александр КУЧЕР: «Благодарю ВСУ за то, что мы сумели провести первый круг»
Александрия – Рух – 1:1. Спасение львовян. Видео голов и обзор матча
Александрия Юрий Гура Рух Львов чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Александрия
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 28 ноября 2022, 01:10 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Голепад в Катаре. Гана снова вышла вперед в матче с Южной Кореей
Футбол | 28 ноября 2022, 16:40 1
Голепад в Катаре. Гана снова вышла вперед в матче с Южной Кореей
Голепад в Катаре. Гана снова вышла вперед в матче с Южной Кореей

Второй матч дня еще не завершился, а болельщики уже увидели 11 забитых мячей

Хорватия – Канада – 4:1. Дубль Крамарича. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27.11.2022, 21:10
Хорватия – Канада – 4:1. Дубль Крамарича. Видео голов и обзор матча
Хорватия – Канада – 4:1. Дубль Крамарича. Видео голов и обзор матча
Гранды под угрозой вылета. Турнирные таблицы ЧМ-2022 в группах E и F
Футбол | 27.11.2022, 23:59
Гранды под угрозой вылета. Турнирные таблицы ЧМ-2022 в группах E и F
Гранды под угрозой вылета. Турнирные таблицы ЧМ-2022 в группах E и F
Африка сильнее Азии. Голевая феерия в матче Южной Кореи и Ганы
Футбол | 28.11.2022, 17:02
Африка сильнее Азии. Голевая феерия в матче Южной Кореи и Ганы
Африка сильнее Азии. Голевая феерия в матче Южной Кореи и Ганы
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
я бы Руничу красную показал.
желтая за фол и желтая за неспортивное поведение после фола
Ответить
0
Александр Чернов
Последнее время люди не играют а бьются .Озлобленный спорт 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
26.11.2022, 19:45 2
Футзал
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
27.11.2022, 05:30 9
Футбол
Зачем играть в футбол, если можно драться? Шоу на матче спартака и зенита
Зачем играть в футбол, если можно драться? Шоу на матче спартака и зенита
27.11.2022, 20:15 13
Футбол
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
28.11.2022, 09:48 4
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
28.11.2022, 14:30
Биатлон
ЛЧ по футзалу. Кошмар Барсы, огорчение Урагана. Кто пробился в полуфинал?
ЛЧ по футзалу. Кошмар Барсы, огорчение Урагана. Кто пробился в полуфинал?
27.11.2022, 00:35
Футзал
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
27.11.2022, 09:33 18
Футбол
Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика
Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика
27.11.2022, 13:58 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности