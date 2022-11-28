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Александрия
28.11.2022, FT 1 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
28 ноября 2022, 15:00 | Обновлено 28 ноября 2022, 15:22
1128
2

Упустили победу. Шедевр Мирошниченко не помог Александрии обыграть Рух

Игра завершилась со счетом 1:1

28 ноября 2022, 15:00 | Обновлено 28 ноября 2022, 15:22
1128
2
Упустили победу. Шедевр Мирошниченко не помог Александрии обыграть Рух
УПЛ

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура по сравнению с прошлым туром произвел существенные изменения в стартовом составе своих подопечных. Вместо Билыка, Костышина, Дришлюка и Бондаренка на поле вышли Горох, Шулянский, Ковалец и Дячук. В составе «Руха» Леонид Кучук тоже прибег к ротациям. Вместо дисквалифицированных Слюсара, Романа, а также Ляха, Федорчука и Карабина в игру вступили Китела, Мисик, Альваренга, Притула и Довгий.

Обе команды энергично начали этот поединок и первый опасный момент возник у ворот хозяев, кторые, кстати, защищал воспитанник львовского футбола Горох. После пас Таллеса на ударную позицию вышел Климчук, который под острым углом пробивал в ближний угол, но вратарь перевел мяч на угловой. Вскоре Шулянский в борьбе за мяч с Кителой получил травму и произошла вынужденная замена.

Авагимян активно вошел в игру и имел хорошую возможность открыть счет. Артур после фланговой передачи Мирошниченко в падении пробил выше ворот. А вскоре произошли еще две вынужденные замены: вместо травмированного Притулы в составе «Руха» дебютировал в УПЛ 19-летний Пидгурский, а капитана александрийцев Третьякова сменил Кобзарь.

Обе команды быстро переходили от обороны к атаке и опасные моменты продолжали возникать. Сначала Горох снова парировал удар Климчука, а Соломон пробил выше ворот. Эмоции на поле нарастали и на исходе тайма арбитру Шурману пришлось часто показывать желтые карточки, в том числе и представителям тренерских штабов.

В начале второго тайма руховці снова имели возможность сменить нули на табло стадиона. Передачу с левого края Климчука во вратарскую замыкал Таллес, но Бабогло в подкате ликвидировал угрозу. вскоре пришел черед арбитра и вынимать красную карточку. Климчук нарушил правила против Бабогла и после второй в матче желтой карточки вынужден был покинуть поле. Для Климчука это удаление стало первым в УПЛ – в 83-й игре.

Хозяева поля могли быстро материализовать численное большинство в гол, но Ковалец пробил в руки Гороху. После очередного углового «Александрии» на дальней штанге головой пробивал Бабогло, но мяч пролетел над перекладиной ворот. Дважды вовремя сыграл на выходах Ледвий, опережая Кобзаря. И все же хозяева поля смогли выйти вперед. После розыгрыша свободного удара Рыбалко отбросил мяч Мирошниченку и Денис мощным ударом пробил под перекладину.

Но гости, играя в меньшинстве, сумели сравнять счет. Демченко подтолкнул Карабина в штрафной и Шурман назначил пенальти. Сам же потерпевший впервые в УПЛ пробивал с «точки» и забил свой первый гол в элитном дивизионе – в 14-й игре. Напряжение на поле еще больше возросло и к концу матча арбитру пришлось вновь усмирять страсти с помощью желтых карточек. В итоге «Александрия» и дальше не может в УПЛ победить «Рух» (в 4-й игре). При этом клубная рекордная голевая серия «Руха» в чемпионате увеличилась до семи игр – 9 голов. Для руховцев эта боевая ничья стала 20-й в УПЛ.

​Украинская Премьер-Лига. 15-й тур.

«Александрия» – «Рух» – 1:1

«Александрия»: Горох – Бабогло, Третьяков (Кобзарь, 41), Ковалец (Волошин, 84), Мирошниченко, Дячук, Кожушко (Скорко, 84), Шулянский (Авагимян, 15), Демченко, Цуриков, Рыбалка.

«Рух»: Ледвой – Кителла, Довгий, Мисик, Слюбик, Сапуга, Притула (Пидгурский, 27) Таллес (Карабин, 74), Альваренга, Соломон (Рунич, 67), Климчук.

Мирошниченко, 79 – Карабин, 88 (пен.)

Дячук, 42, Ковалец, 45+1, Рыбалка, 90+5 – Климчук, 12, 59 Альваренга, 45, Сапуга, 45+1, Кителла, 48, Довгий, 90+1, Мисик, 90+5, Рунич, 90+5

Климчук, 59 (две желтые)

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Источник Sport.ua
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Dar Veter
Еще одни теряют...  Видать уже в голове отключили чемпионат  из-за событий в остальной жизни.   Звонил брат из Киева. А его про футбол спрашиваю. А он. Какой футбол наХ???    Война идет, нет света - нет работы....
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DK1961
Динамо не играет, так конкуренты просерают. Сами. Что Заря, что Александрия
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