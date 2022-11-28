​Украинская Премьер-Лига. 15-й тур.

«Александрия» – «Рух» – 1:1

«Александрия»: Горох – Бабогло, Третьяков (Кобзарь, 41), Ковалец (Волошин, 84), Мирошниченко, Дячук, Кожушко (Скорко, 84), Шулянский (Авагимян, 15), Демченко, Цуриков, Рыбалка.

«Рух»: Ледвой – Кителла, Довгий, Мисик, Слюбик, Сапуга, Притула (Пидгурский, 27) Таллес (Карабин, 74), Альваренга, Соломон (Рунич, 67), Климчук.

Мирошниченко, 79 – Карабин, 88 (пен.)

Дячук, 42, Ковалец, 45+1, Рыбалка, 90+5 – Климчук, 12, 59 Альваренга, 45, Сапуга, 45+1, Кителла, 48, Довгий, 90+1, Мисик, 90+5, Рунич, 90+5

Климчук, 59 (две желтые)



В понедельник, 28 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Рух». Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника» и судить ее будет арбитр Денис Шурман из Киевской области. Начало в 13:00.

Интересно, что с учетом переносов, на данный момент у соперников только по 12 проведенных поединков. Так что и у хозяев поля, и у гостей есть шанс завершить первый круг на более высоких местах, чем они занимают сейчас. В украинской Премьер-лиге соперники провели три матча. Причем «Александрия» еще ни разу не побеждала. Дважды команды сыграли вничью и один раз выиграл «Рух». В прошлом сезоне «Александрия» и «Рух» встречались только в 13-м туре во Львове. Матч завершился вничью 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.