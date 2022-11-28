Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Рух – 1:1. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Александрия
28.11.2022, FT 1 : 1
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 ноября 2022, 12:50 | Обновлено 28 ноября 2022, 15:06
1748
0

Александрия – Рух – 1:1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги

28 ноября 2022, 12:50 | Обновлено 28 ноября 2022, 15:06
1748
0
Александрия – Рух – 1:1. Текстовая трансляция матча
УПЛ

​Украинская Премьер-Лига. 15-й тур.

«Александрия» – «Рух» – 1:1

«Александрия»: Горох – Бабогло, Третьяков (Кобзарь, 41), Ковалец (Волошин, 84), Мирошниченко, Дячук, Кожушко (Скорко, 84), Шулянский (Авагимян, 15), Демченко, Цуриков, Рыбалка.

«Рух»: Ледвой – Кителла, Довгий, Мисик, Слюбик, Сапуга, Притула (Пидгурский, 27) Таллес (Карабин, 74), Альваренга, Соломон (Рунич, 67), Климчук.

Мирошниченко, 79 – Карабин, 88 (пен.)

Дячук, 42, Ковалец, 45+1, Рыбалка, 90+5 – Климчук, 12, 59 Альваренга, 45, Сапуга, 45+1, Кителла, 48, Довгий, 90+1, Мисик, 90+5, Рунич, 90+5

Климчук, 59 (две желтые)


В понедельник, 28 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Рух». Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника» и судить ее будет арбитр Денис Шурман из Киевской области. Начало в 13:00.

Интересно, что с учетом переносов, на данный момент у соперников только по 12 проведенных поединков. Так что и у хозяев поля, и у гостей есть шанс завершить первый круг на более высоких местах, чем они занимают сейчас. В украинской Премьер-лиге соперники провели три матча. Причем «Александрия» еще ни разу не побеждала. Дважды команды сыграли вничью и один раз выиграл «Рух». В прошлом сезоне «Александрия» и «Рух» встречались только в 13-м туре во Львове. Матч завершился вничью 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Упустили победу. Шедевр Мирошниченко не помог Александрии обыграть Рух
Матч Кривбасс – Днепр-1 прерван из-за воздушной тревоги
Кривбасс – Днепр-1 – 2:1. Текстовая трансляция. LIVE
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Александрия Александрия - Рух текстовая трансляция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27 ноября 2022, 23:36 0
Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира 2022 в Катаре

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 28 ноября 2022, 14:30 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Собрались и добили. Марокко сенсационно одолел Бельгию
Футбол | 27.11.2022, 16:56
Собрались и добили. Марокко сенсационно одолел Бельгию
Собрались и добили. Марокко сенсационно одолел Бельгию
Заменит Роналду? Звезда Нидерландов дал устное согласие на трансфер в МЮ
Футбол | 28.11.2022, 07:50
Заменит Роналду? Звезда Нидерландов дал устное согласие на трансфер в МЮ
Заменит Роналду? Звезда Нидерландов дал устное согласие на трансфер в МЮ
Как проявили себе летние новички Шахтера
Футбол | 28.11.2022, 13:19
Как проявили себе летние новички Шахтера
Как проявили себе летние новички Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча
26.11.2022, 23:05 1
Футбол
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
26.11.2022, 22:19 8
Футбол
Один из городов на россии остался без света и воды
Один из городов на россии остался без света и воды
27.11.2022, 18:30 1
Война
Зачем играть в футбол, если можно драться? Шоу на матче спартака и зенита
Зачем играть в футбол, если можно драться? Шоу на матче спартака и зенита
27.11.2022, 20:15 13
Футбол
ЛЧ по футзалу. Кошмар Барсы, огорчение Урагана. Кто пробился в полуфинал?
ЛЧ по футзалу. Кошмар Барсы, огорчение Урагана. Кто пробился в полуфинал?
27.11.2022, 00:35
Футзал
ВИДЕО. Очень важный гол. Месси забил Мексике дальним ударом
ВИДЕО. Очень важный гол. Месси забил Мексике дальним ударом
26.11.2022, 22:32 1
Футбол
Диллиан Уайт вернулся тяжелым боем против Франклина. Следующий – Джошуа
Диллиан Уайт вернулся тяжелым боем против Франклина. Следующий – Джошуа
27.11.2022, 13:33
Бокс
Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
26.11.2022, 19:45 2
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности