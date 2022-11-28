28.11.2022, FT 1 : 1
Украина. Премьер лига28 ноября 2022, 17:43 | Обновлено 28 ноября 2022, 17:45
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Александрия – Рух – 1:1. Спасение львовян. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура украинской Премьер-лиги
28 ноября 2022, 17:43 | Обновлено 28 ноября 2022, 17:45
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В понедельник, 28 ноября, состоялся поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сошлись «Александрия» и львовский «Рух».
Хозяева матча на 79-й минуте усилиями Мирошниченко повели в счете, но за две минуты до конца основного времени встречи перевеса лишились. Цели достиг удар Карабина с пенальти, который установил окончательный результат – ничья 1:1.
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Видеообзор матча
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