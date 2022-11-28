В понедельник, 28 ноября, состоялся поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сошлись «Александрия» и львовский «Рух».

Хозяева матча на 79-й минуте усилиями Мирошниченко повели в счете, но за две минуты до конца основного времени встречи перевеса лишились. Цели достиг удар Карабина с пенальти, который установил окончательный результат – ничья 1:1.

Следите за матчами УПЛ в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Видеообзор матча