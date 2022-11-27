Александрия – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Обе команды провели меньше других игр и поэтому имеют возможность улучшить свое положение
В Александрии на стадионе «Ника» в 15-м туре украинской Премьер-Лиги местный одноименный клуб будет принимать львовский «Рух». Интересно, что с учетом переносов, на данный момент у соперников только по 12 проведенных поединков. Так что и у хозяев поля, и у гостей есть шанс завершить первый круг на более высоких местах, чем они занимают сейчас.
Александрия
Четыре предыдущие матча подопечные Юрия Гуры провели как на качелях. Выиграли-проиграли, выиграли-проиграли. С одной стороны, вроде бы неплохо и очки набирают, а, с другой, в борьбе за медали и место в еврокубках для них важен каждый турнирный бал.
Так, в 14-м туре «Александрия» встречалась на выезде со своим прямым конкурентом «Зарей» и потерпела сокрушительное поражение 1:4. Причем до 62-й минуты на табло горели нули, а затем в течение тринадцати (!) минут гости умудрились пропустить четыре мяча.
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Вообще дела в обороне александрийцев оставляют желать лучшего. Слишком много команда пропустила голов в свои ворота – уже 18. Поэтому, если и дальше она готова бороться за высокое место в украинской Премьер-Лиге, надо обязательно укреплять защиту.
Кстати, лучшим бомбардиром «Александрии» на данный момент является именно номинальный защитник Андрей Цуриков, который уже забил 5 мячей. Он, конечно, хорош в подключении к атаке и его голы в некоторых матчах становились решающими. Однако, все же главная функция игрока обороны – это защита собственных ворот. А в этом плане и сам Андрей, и его партнеры по амплуа, небезгрешны.
Рух
Львовяне, в отличие от соперников, сейчас заняты другими мыслями. А именно, как подальше отдалиться от зоны аутсайдеров. И если старт чемпионата они откровенно провалили, то в последних пяти матчах сумели одержать две победы, два раза сыграли вничью и только своим землякам из «Львова» проиграли 1:2.
Честно говоря, перед каждым матчем «Руха» сложно предположить, что можно от него ожидать. Подопечные Леонида Кучука могут собраться и нанести поражение «Заре» или «Ворскле», дать настоящий бой «Днепру-1». А могут уступить командам, с которыми ведут борьбу за выживание, таким как уже упоминавшийся «Львов». Хотя ради справедливости надо сказать, что большинство поражений у львовян в нынешнем сезоне случились в матчах с лидерами турнира, а игры с «Ингульцом» и «Черноморцем» были перенесены на более поздний срок. И здесь «Рух» еще вполне может пополнить свой очковый багаж.
Еще одна проблема «Руха» - это игровая дисциплина. Именно из-за дисквалификации не смогут помочь команде в предстоящей игре полузащитник Богдан Бойчук, который был удален с поля еще в том проигранном матче с земляками, и защитник Виталий Роман, успевший за прошедший период перебрать желтые карточки. Придется тренерскому штабу вносить коррективы в состав и заменять этих футболистов.
Статистика матчей
В украинской Премьер-лиге соперники провели три матча. Причем «Александрия» еще ни разу не побеждала. Дважды команды сыграли вничью и один раз выиграл «Рух». В прошлом сезоне «Александрия» и «Рух» встречались только в 13-м туре во Львове. Матч завершился вничью 0:0.
Ориентировочные составы:
«Александрия»: Билык, Бабогло, Мирошниченко, Цуриков, Бондаренко, Рыбалка, Ковалец, Третьяков, Кожушко, Костышин, Демченко
«Рух»: Панькив, Лях, Слюбик, Веремиенко, Холод, Сапуга, Федорчук, Довгий, Таллес, Соломон-Отабор, Альваренга
Прогноз на противостояние:
Футболисты «Руха», конечно же, дадут настоящий бой одному из лидеров турнира. Но все же, поставим на победу хозяев поля со счетом 2:1.
28 ноября, понедельник
|«Александрия» – «Рух»
|Александрия. Стадион «Ника». Начало в 13.00
|ТВ-трансляция на ОТТ-платформе «Setanta Sports»
|АЛЕКСАНДРИЯ – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр – Денис Шурман (Киевская область)
|Прогноз Sport.ua – 2:1
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