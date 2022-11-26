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Украина. Премьер лига
26 ноября 2022, 21:35 | Обновлено 26 ноября 2022, 21:36
96
0

Заря – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 ноября в 14:00 поединок 15-го тура Украинской Премьер-Лиги

26 ноября 2022, 21:35 | Обновлено 26 ноября 2022, 21:36
96
0
Заря – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

В воскресенье, 27 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Минай». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского. Начало в 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в в Telegram Sport.ua

«Заря» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Минай».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «УНИАН».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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