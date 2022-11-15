Цель – топ-100. Байндл продолжает играть и выступит на турнире в Аргентине

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 113) сыграет на грунтовом турнире серии WTA 125 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В первом раунде турнира украинка встретится с квалифаером Юки Наито (Япония, WTA 215). Ранее теннисистки не играли друг с другом.

Матч состоится 16 ноября, начало встречи ориентировочно в 16:00 по Киеву.

Отметим, что за последние две недели Катерина дважды сыграла в финале турниров и приблизилась к возвращению в топ-100. На прошлой неделе она проиграла финальный матч в Чили, а двумя неделями ранее – в Испании.