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  4. Цель – топ-100. Байндл продолжает играть и выступит на турнире в Аргентине
WTA
15 ноября 2022, 13:05 | Обновлено 15 ноября 2022, 13:10
117
0

Цель – топ-100. Байндл продолжает играть и выступит на турнире в Аргентине

Украинская теннисистка узнала свою первую соперницу на соревнованиях в Буэнос-Айресе

15 ноября 2022, 13:05 | Обновлено 15 ноября 2022, 13:10
117
0
Цель – топ-100. Байндл продолжает играть и выступит на турнире в Аргентине
Instagram. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 113) сыграет на грунтовом турнире серии WTA 125 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В первом раунде турнира украинка встретится с квалифаером Юки Наито (Япония, WTA 215). Ранее теннисистки не играли друг с другом.

Матч состоится 16 ноября, начало встречи ориентировочно в 16:00 по Киеву.

Отметим, что за последние две недели Катерина дважды сыграла в финале турниров и приблизилась к возвращению в топ-100. На прошлой неделе она проиграла финальный матч в Чили, а двумя неделями ранее – в Испании.

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Катерина Байндл (Козлова) WTA Буэнос-Айрес
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Источник Sport.ua
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