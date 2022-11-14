Поборолась с первой сеяной. Байндл проиграла в финале турнира в Чили

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 138) проиграла в финале грунтового турнира серии WTA 125 в Колине (Чили).

В финальном матче украинка сыграла с первой сеяной турнира Майяр Шериф (Египет, WTA 63). Игра завершилась в трех сетах за 3 часа и 5 минут.

WTA 125 Колина. Грунт. Финал

Катерина Байндл (Украина) – Майяр Шериф (Египет) [1] – 6:3, 6:7 (3:7), 5:7

Отметим, что в третьем сете Байндл отыгралась со счета 2:5 на 5:5, но не смогла довести дело до конца.

К слову, Байндл сыграла 2 матча за 1 день. Ранее украинка выиграла у Данки Ковинич.