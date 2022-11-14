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Чемпионат Украины
Металлист
14.11.2022, FT 0 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 14:56 | Обновлено 14 ноября 2022, 15:09
715
3

Больше не аутсайдеры. Кривбасс минимально одолел Металлист

Противостояние новичков УПЛ на этот раз завершилось в пользу команды Юрия Вернидуба

14 ноября 2022, 14:56 | Обновлено 14 ноября 2022, 15:09
715
3
Больше не аутсайдеры. Кривбасс минимально одолел Металлист
УПЛ

В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоялся поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграли новички элитного дивизиона – харьковский «Металлист» и «Кривбасс» из Кривого Рога. По итогам прошлого сезона эти команды заняли две первые строчки в турнирной таблице Первой лиги, а теперь пытаются закрепиться в УПЛ. Причем в низших дивизионах криворожцы не сумели забить харьковчанам ни одного мяча, поэтому имели двойную мотивацию.

«Металлист» подходил к отчетной встрече с серией из четырех поединков без побед, хотя на старте сезона успел одержать четыре победы. «Кривбасс» же лишь благодаря сенсационной победе над полтавской «Ворсклой» (1:0) в минувшем туре сумел оторваться от дна турнирной таблице, однако этот успех все равно не позволял чувствовать себя комфортно. Тем более от команды Юрия Вернидуба все ждали гораздо большего.

Первый тайм прошел при достаточно равной борьбе. Обе команды создавали опасные моменты, но мяч просто не залетал в ворота. В одних эпизодах на высоте были голкиперы, а когда и они были бессильны, страховал каркас ворот. На 25-й минуте перекладина спасла Богдана Сарнавского от верного гола после удара в исполнении Вячеслава Танковского.

УПЛ

Подобным образом складывалась и первая половина второго тайма: обе команды были намерены одержать победу и отвечали атакой на атаку. При таком ходе событий гол был лишь вопросом времени, и его все-таки дождались, однако лишь на 73-й минуте. Назар Волошин спиной к воротам оказался с мячом в штрафной площади, но сумел развернуться и сильным ударом поразил нижний угол ворот харьковчан.

Поведя в счете, подопечные Юрия Вернидуба полностью отдали инициативу «Металлисту» и переключились на игру от обороны, в надежде подловить соперника на контратаках. Спустя 10 минут после забитого мяча Задерака мог удваивать преимущество своей команды и снимать вопрос о результате поединка, однако Орест Костик в этот раз спас свой коллектив.

1:0 – «Кривбасс» одержал вторую победу подряд и теперь обладает лучшей действующей серией в чемпионате, поскольку «лидеры» синхронно потеряли очки. «Металлист» не может выиграть уже 5 поединков кряду, из-за чего продолжает падение в турнирной таблице. После 12 сыгранных матчей у криворожцев 12 набранных баллов, у харьковчан – 15.

В следующем туре «Кривбасс» будет принимать «Металлист 1925», а «Металлист» проведет выездную встречу с «Минаем».

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Металлист» – «Кривбасс» – 0:1

Волошин, 73

Порох, 54, Танковский, 85 – Якимец, 15, Ловрич, 52, Волошин, 78

«Металлист»: Костик – Клименчук (Каплиенко, 71), Мизюк, Порох, Романюк – Панасенко (Кныш, 62), Чайковский (Демченко, 50) – Картушов, Танковский, Подлепенец – Прядун.

«Кривбасс»: Сарнавский – Дибанго, Стецьков (Зотько, 46), Ловрич, Якимец – Банада, Капич (Татарков, 90+2) – Волошин, Хомченовский, Микитишин (Задерака, 46) – Дебелко (Устименко, 89).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

МЕТАЛЛИСТ - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua
и того Бражко забил в ворота Динамо, Шулянский забил в ворота Динамо. А Назарию не разрешили играть а то он мог бы тоже отметиться, он сейчас в шикарной форме.
а кому забил Кабаев?
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Gargantua
Назарий Волошин опять показал Луческу как тот был не прав
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Veter
А я думал что заголовок будет вроде
Уничтожили и отомстили за встречи во Второй и Первой лигах.
Ну как принято в таких случаях.
Ведь это первый гол новейшего Кривбасса в ворота такого же Металлиста.
До этой встречи были такие результаты  -  0:0, 3:0 и 5:0.
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