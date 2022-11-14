Олег РАТИЙ: «Сегодняшний матч имел огромное напряжение»
Тренер «Металлиста» – о матче против «Кривбасса»
Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста» Олег Ратий поделился мыслями о матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу против «Кривбасса»:
– Сегодняшний матч имел большое напряжение. Играли две команды, которые располагались рядом в турнирной таблице, каждая из них хотела получить три очка. Наверное, нам немного не хватило для получения очков, в то время как сопернику оказалось достаточно моментов, которые они создали.
– Что с Чайковским, почему его заменили так рано?
– Он сам попросил замену. У него было повреждение еще раньше, и сегодня он почувствовал боль в той же ноге.
Отметим, что матч 13-го тура УПЛ «Металлист» – «Кривбасс» завершился минимальной победой гостей.
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