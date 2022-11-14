Олег РАТИЙ: «Сегодняшний матч имел огромное напряжение»

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста» Олег Ратий поделился мыслями о матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу против «Кривбасса»:

– Сегодняшний матч имел большое напряжение. Играли две команды, которые располагались рядом в турнирной таблице, каждая из них хотела получить три очка. Наверное, нам немного не хватило для получения очков, в то время как сопернику оказалось достаточно моментов, которые они создали.

– Что с Чайковским, почему его заменили так рано?

– Он сам попросил замену. У него было повреждение еще раньше, и сегодня он почувствовал боль в той же ноге.

Отметим, что матч 13-го тура УПЛ «Металлист» – «Кривбасс» завершился минимальной победой гостей.