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Чемпионат Украины
Металлист
14.11.2022, FT 0 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 17:58 |
278
0

Олег РАТИЙ: «Сегодняшний матч имел огромное напряжение»

Тренер «Металлиста» – о матче против «Кривбасса»

14 ноября 2022, 17:58 |
278
0
Олег РАТИЙ: «Сегодняшний матч имел огромное напряжение»
ФК Металлист. Олег Ратий

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста» Олег Ратий поделился мыслями о матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу против «Кривбасса»:

– Сегодняшний матч имел большое напряжение. Играли две команды, которые располагались рядом в турнирной таблице, каждая из них хотела получить три очка. Наверное, нам немного не хватило для получения очков, в то время как сопернику оказалось достаточно моментов, которые они создали.

– Что с Чайковским, почему его заменили так рано?

– Он сам попросил замену. У него было повреждение еще раньше, и сегодня он почувствовал боль в той же ноге.

Отметим, что матч 13-го тура УПЛ «Металлист» – «Кривбасс» завершился минимальной победой гостей.

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Олег Ратий Металлист Харьков Кривбасс Кривой Рог Металлист - Кривбасс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига пресс-конференция
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Источник ФК Металлист
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