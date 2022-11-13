В понедельник, 14-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Две победы в пяти сыгранных за последнее время матчах принесли криворожскому «Кривбассу» возможность оставить позади пребывание в зоне вылета, однако конкуренты упрямо не хотят выпускать команду Юрия Вернидуба за пределы нижней четверки команд страны. Еще не так давно уровень игры «Металлиста» мог казаться футболистам из Кривого Рога какой-то недостижимой величиной, однако сейчас подопечные Олега Ратия не могут победить в четырех матчах кряду, поэтому их позиция в середине турнирной таблицы выглядит достаточно условной.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.