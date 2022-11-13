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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 18:00 |
114
0

Металлист – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В четырех последних турах подопечные Юрия Вернидуба набрали очков втрое больше, чем харьковчане

13 ноября 2022, 18:00 |
114
0
Металлист – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Металлист

Соперники в прошлом сезоне выступали в первой лиге и вместе получили право выйти в Премьер-Лигу. Так что теперь команды из Харькова и Кривого Рога впервые после долгого перерыва снова сыграют в элитном дивизионе. «Металлист» сейчас имеет 15 очков и находится на 8 месте, а «Кривбасс» с 9 очками занимает 13 место.

Металлист

Харьковчане провели стартовый отрезок нового чемпионата страны как будто на одном дыхании и после седьмого тура даже входили в тройку лидеров, набрав 13 очков. Однако затем в четырех следующих поединках подопечные Олега Ратия и Александра Призетко явно снизили обороты, положив в свою копилку только 2 очка. Ужасной для них была концовка матча с «Зарей», когда «Металлист» пропустил два гола на последних минутах. Упустили победу харьковчане также в игре со «Львовом». А во встрече со своими земляками из «Металлиста 1925» они не смогли реализовать численное большинство на протяжении почти 40 минут.

Понятно, что всему есть свои объяснения. Прежде всего, и мы уже неоднократно обращали на это внимание, у «Металлиста» явно хромает игровая дисциплина. За 11 матчей в пассиве команды уже 5 удалений и 25 предупреждений. К тому же на команду обрушилась череда травм, вследствие чего большое количество футболистов на разное время выпадали из игры и тренировочного процесса. Приходилось наставникам практически в каждом следующем поединке вносить коррективы и изменения в состав, а это, естественно, редко когда приводит к добру.

До окончания первого круга харьковчанам предстоит провести еще четыре матча. Три из них с командами, которые вполне по силам «Металлисту» и где можно неплохо пополнить свой очковый багаж. Речь идет о «Кривбассе», «Минае» и «Черноморце». Да и с «Динамо» можно постараться, как минимум, не проиграть. Если у харьковской команды все получится, то на зимний перерыв она уйдет с хорошим настроением.

Кривбасс

Если «Металлист» хорошо начал сезон, а затем притормозил, то криворожцы, наоборот, стартовали из рук вон плохо, зато в последних четырех матчах добились двух побед и набрали 6 очков. Это втрое больше, чем за этот период набрали харьковчане. Причем в предыдущем туре «Кривбасс» нанес поражение «Ворскле» 1:0, которая, казалось бы, уже вышла из кризиса и имела до этого трехматчевую беспроигрышную серию.

В распоряжении Юрия Вернидуба на данный момент достаточно много опытных футболистов. Это Дмитрий Хомченовский, Евгений Банада (он, кстати, в прошлом году играл за «Металлист»), Тимур Стецьков, Евгений Опанасенко, Максим Задерака, Никита Татарков, Виталий Вернидуб, Алексей Хобленко, Роман Дебелко. Есть также перспективная молодежь (здесь можно назвать Назара Волошина и Артура Микитишина), а еще легионеры – хорват Драган Ловрич, Рифет Капич из Боснии и Герцеговины, камерунец Дибанго. Как видим, состав вполне приличный и наверняка способен выбраться из зоны аутсайдеров в середину турнирной таблицы.

Как и у харьковчан, в «Кривбассе» тоже есть дисквалифицированный футболист, который в матче с «Металлистом» точно не сыграет. Полузащитник Андрей Понедельник был удален с поля в предыдущей игре с «Ворсклой» и теперь он будет наблюдать за действиями своих партнеров в предстоящем матче только с трибуны.

Статистика матчей

Команды играли друг с другом последний раз в официальном матче год назад в первой лиге. Тогда «Металлист» разгромил криворожцев да еще и в гостях со счетом 5:0. Голы у харьковчан забили Пейшото (2), Балули, Харрис, а также свои ворота поразил воспитанник харьковского футбола Иван Зотько, кстати, один из немногих игроков, который остался сейчас в составе «Кривбасса». В Премьер-Лиге команды с такими названиями играли давно, но с тех пор, как говорят, много воды уже утекло, клубы расформировывались, затем возрождались. Так что тогда была уже совсем другая история.

Ориентировочные составы:

«Металлист»: Костик, Каплиенко, Порох, Мизюк, Романюк, Танковский, Чайковский, Панасенко, Картушов, Подлепенец, Прядун

«Кривбасс»: Сарнавский, Задерака, Ловрич, Зотько, Стецьков, Капич, Хомченовский, Банада, Микитишин, Дебелко, Волошин

Прогноз на противостояние:

Игра, по всей видимости, будет сложной, как для одних, так и для других. Возможно, что все решит один гол в пользу «Металлиста».

14 ноября, понедельник

«Металлист» – «Кривбасс»
Ужгород. Стадион «Авангард». Начало в 13.00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
МЕТАЛЛИСТ – КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава)
Прогноз Sport.ua – 1:0
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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