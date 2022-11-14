Металлист – Кривбасс – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 13-го тура УПЛ
В матче 13-го тура УПЛ «Кривбасс» минимально переиграл «Металлист».
Украинская Премьер-лига. 13-й тур.
«Металлист» – «Кривбасс» – 0:1
Волошин, 73
«Металлист»: Костик – Клименчук (Каплиенко, 71), Мизюк, Порох, Романюк – Панасенко (Кныш, 62), Чайковский (Демченко, 50) – Картушов, Танковский, Подлепенец – Прядун.
«Кривбасс»: Сарнавский – Дибанго, Стецьков (Зотько, 46), Ловрич, Якимец – Банада, Капич (Татарков, 90+2) – Волошин, Хомченовский, Микитишин (Задерака, 46) – Дебелко (Устименко, 89).
Гол Волошина
События матча
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