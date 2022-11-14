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Чемпионат Украины
Металлист
14.11.2022, FT 0 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 15:13 |
334
0

Металлист – Кривбасс – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 13-го тура УПЛ

14 ноября 2022, 15:13 |
334
0
Металлист – Кривбасс – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Кривбасс

В матче 13-го тура УПЛ «Кривбасс» минимально переиграл «Металлист».

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Металлист» – «Кривбасс» – 0:1

Волошин, 73

«Металлист»: Костик – Клименчук (Каплиенко, 71), Мизюк, Порох, Романюк – Панасенко (Кныш, 62), Чайковский (Демченко, 50) – Картушов, Танковский, Подлепенец – Прядун.

«Кривбасс»: Сарнавский – Дибанго, Стецьков (Зотько, 46), Ловрич, Якимец – Банада, Капич (Татарков, 90+2) – Волошин, Хомченовский, Микитишин (Задерака, 46) – Дебелко (Устименко, 89).

Гол Волошина

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Кривбасс).
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Источник Sport.ua
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