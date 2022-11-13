В понедельник, 14 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Кривбасс». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.

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«Металлист» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Кривбасс».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «УНИАН».