Украина. Премьер лига13 ноября 2022, 21:55 | Обновлено 13 ноября 2022, 21:58
101
0
Металлист – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 ноября в 13.00 поединок 13-го тура Украинской Премьер-Лиги
13 ноября 2022, 21:55 | Обновлено 13 ноября 2022, 21:58
101
0
В понедельник, 14 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Кривбасс». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Металлист» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Кривбасс».
Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «УНИАН».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 ноября 2022, 16:54 57
Судейская бригада Катерины Монзуль отличилась со знаком «минус»
Футбол | 13 ноября 2022, 11:00 4
В активе каждого – 20 поединков и более…
Футбол | 13.11.2022, 20:40
Футбол | 13.11.2022, 18:23
Футбол | 13.11.2022, 12:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.11.2022, 14:30
11.11.2022, 17:18 6
12.11.2022, 19:18
11.11.2022, 16:15 1
13.11.2022, 06:00
11.11.2022, 20:08 4
12.11.2022, 18:12 11
12.11.2022, 16:38 15