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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 21:55 | Обновлено 13 ноября 2022, 21:58
101
0

Металлист – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 ноября в 13.00 поединок 13-го тура Украинской Премьер-Лиги

13 ноября 2022, 21:55 | Обновлено 13 ноября 2022, 21:58
101
0
Металлист – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

В понедельник, 14 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Кривбасс». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Кривбасс».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «УНИАН».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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