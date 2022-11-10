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Кубок английской лиги
Арсенал
09.11.2022, FT 1 : 3
Брайтон
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Англия
10 ноября 2022, 07:34 |
509
0

Микель АРТЕТА: «Не думаю, что результат отражает то, что произошло на поле»

Наставник «Арсенала» – о матче с «Брайтоном» в Кубке английской лиги

10 ноября 2022, 07:34 |
509
0
Микель АРТЕТА: «Не думаю, что результат отражает то, что произошло на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал оценку игре команды с «Брайтоном» в матче Кубка английской лиги, в котором его подопечные проиграли со счетом 1:3 и выбыли из дальнейшей борьбы.

«Не думаю, что результат отражает то, что произошло на поле. Мы создали более чем достаточно моментов, чтобы выиграть матч. Болезненный результат.

Первые 20 минут второго тайма мы начали очень и очень хорошо. Мы действительно доминировали и должны были забить два-три гола, но в этот момент мы пропустили второй, и это изменило ход игры», – заявил Артета.

Ранее Микель Артета оценил шансы своей команды в борьбе за победу в чемпионате Англии. Напомним, в настоящий момент «Арсенал», цвета которого защищает украинский латераль Александр Зинченко, занимает в турнирной таблице 1 место.

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Микель Артета Арсенал Лондон Брайтон Кубок английской лиги по футболу
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