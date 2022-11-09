В среду, 8 ноября, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором сыграют лондонский «Арсенал» и «Брайтон». Стартовый свисток рефери Джареда Жиллетта из Австралии прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Арсенал



Кубковые состязания в течение последних нескольких лет были отдушиной для лондонского «Арсенала» так как в английской Премьер-лиге «канониры» не могли зацепиться за высокие места в турнирной таблице. Однако в текущем сезоне команда Микеля Артеты находится в совершенно других реалиях. Столичный коллектив – лидер чемпионской гонки на данный момент и намерен продолжать им оставаться, по крайней мере, до начала чемпионата мира-2022. Об этом «Арсенал» достаточно четко сообщил футбольному миру в недавнем дерби против «Челси» (1:0), что стало его очередной победой над топ-клубами в этом сезоне. Встречи против «Манчестер Сити» у команды Артеты еще не было и этом году ее уже не предвидится, но она настолько уверенно идет во всех турнирах, что как-то и не возникает желания ее останавливать.

Для украинских любителей футбола успех «Арсенала» хотя бы на одном фронте в этом сезон важен еще и с той точки зрения, что позволит Александру Зинченко продолжить свою серию добытых в Англии трофеев. Однако ожидать появление нашего соотечественника в предстоящей игре все же не стоит. В матче против «Челси» «талисман» появился с первых минут на фоне длительного восстановления от травмы, сыграл на своем уровне, но до финального свистка не дотянул. Очевидно, что Артете не стоит рисковать футболистом основного состава перед заключительными выходными в чемпионате на фоне приближающегося мундиаля, да и Киран Тирни всегда готов подменить конкурента по позиции. В остальном же, «Арсенал» планирует бороться и за Кубок лиги, который не держал в руках ровно 30 лет.

Брайтон



Коллектив из Восточного Сассекса стартовал в этом сезоне настолько уверенно, что уже в скором времени его главный тренер, Грем Поттер, получил предложение на миллион – возглавить лондонский «Челси», который как раз распрощался с немецким специалистом Томасом Тухелем. Случилось это аккурат в начале осеннего периода, после чего Великобританию накрыл траур из-за смерти Королевы, и к футбольным делам «Брайтон» вернулся аж в начале октября, да еще и матчем на «Энфилде» против «Ливерпуля», да еще и с новым главным тренером Роберто Де Дзерби во главе. Первый опыт итальянца получился боевым и отчасти успешным (3:3), однако затем «чаек» понесло совершенно не в том направлении.

Лишь в последние дни октября бывший тренер донецкого «Шахтера» сумел вернуть команду в правильное русло, да еще как! Тот самый лондонский «Челси» вернулся на «Амекс» уже с Поттером во главе, и в итоге получил практически разгромное поражение (1:4). Следом последовала и победа над «Вулверхэмптоном» (3:2), поэтому можно считать, что «Брайтон» сейчас на ходу.

Ключевой вопрос – а есть ли необходимость у «чаек» бороться за кубковый трофей на фоне потенциальной возможности зацепиться за зону еврокубков? Де Дзерби, безусловно, тот еще авантюрист с горячим итальянским темпераментом, а поскольку в «Шахтере» полномасштабная агрессия против Украины позволила ему выиграть только Суперкубок Украины, то зацепиться за еще один редкий трофей в тренерской карьере он возможности не упустит.

Ориентировочные составы



«Арсенал»: Тернер – Тирни, Габриэл, Холдинг, Седрик – Локонга, Эльнени – Нельсон, Виейра, Маркиньос – Нкетиа.

«Брайтон»: Стил – Колвилл, Данк, Велтман – Митома, Гилмор, Кайседо, Лэмпти – Троссард, Уэлбек, Марч.

Не сыграют: Смит-Роу – Модер.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева завоюют путевку в следующий раунд. Нашей ставкой будет позиция – «Арсенал» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.65 по линии Parimatch.

9 ноября, среда