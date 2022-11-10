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Кубок английской лиги
Арсенал
09.11.2022, FT 1 : 3
Брайтон
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Англия
10 ноября 2022, 10:56 | Обновлено 10 ноября 2022, 11:02
961
1

Арсенал – Брайтон – 1:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка Кубка английской лиги

10 ноября 2022, 10:56 | Обновлено 10 ноября 2022, 11:02
961
1
Арсенал – Брайтон – 1:3. Видео голов и обзор матча
ФК Брайтон

В среду, 9 ноября, во встрече 1/16 финала розыгрыша Кубка английской лиги лондонский «Арсенал» на своем поле проиграл «Брайтону» со счетом 1:3 и прекратил дальнейшую борьбу в турнире.

Как ранее уже сообщалось, наставник «канониров» Микель Артета по результатам матча с «чайками» заявил, что его подопечные такого исхода поединка не заслуживали.

Кубок английской лиги. 1/16 финала

Арсенал – Брайтон – 1:3

Голы: Нкетиа, 20 – Уэлбек, 27 (пен), Митома, 58, Лемпти, 71

Видеообзор матча Арсенал – Брайтон

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Источник Sport.ua
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