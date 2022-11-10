Арсенал – Брайтон – 1:3. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор поединка Кубка английской лиги
В среду, 9 ноября, во встрече 1/16 финала розыгрыша Кубка английской лиги лондонский «Арсенал» на своем поле проиграл «Брайтону» со счетом 1:3 и прекратил дальнейшую борьбу в турнире.
Как ранее уже сообщалось, наставник «канониров» Микель Артета по результатам матча с «чайками» заявил, что его подопечные такого исхода поединка не заслуживали.
Кубок английской лиги. 1/16 финала
Арсенал – Брайтон – 1:3
Голы: Нкетиа, 20 – Уэлбек, 27 (пен), Митома, 58, Лемпти, 71
Видеообзор матча Арсенал – Брайтон
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