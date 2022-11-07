Артета назвал Арсенал претендентом на титул АПЛ. Но опасается Ман Сити

После победы над «Челси» наставник «Арсенала» Микель Артета отметил, что его команда претендует на титул АПЛ.

«Мы сражаемся за чемпионство, можно об этом говорить на данном этапе. Хотя посмотрим, что будет завтра».

«Посмотрите на то, что сделали в «Манчестер Сити». С лучшим тренером и лучшей в мире командой они во всех турнирах выступают очень стабильно».

«Мы их очень уважаем, а впереди еще долгая битва за титул», - сказал Микель Артета

Украинец Александр Зинченко минувшим летом перебрался из «Манчестер Сити» в «Арсенал», где может выиграть еще один титул АПЛ.