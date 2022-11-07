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  4. Артета назвал Арсенал претендентом на титул АПЛ. Но опасается Ман Сити
Англия
07 ноября 2022, 14:50 |
388
1

Артета назвал Арсенал претендентом на титул АПЛ. Но опасается Ман Сити

Сможет ли команда Зинченко удивить?

07 ноября 2022, 14:50 |
388
1
Артета назвал Арсенал претендентом на титул АПЛ. Но опасается Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

После победы над «Челси» наставник «Арсенала» Микель Артета отметил, что его команда претендует на титул АПЛ.

«Мы сражаемся за чемпионство, можно об этом говорить на данном этапе. Хотя посмотрим, что будет завтра».

«Посмотрите на то, что сделали в «Манчестер Сити». С лучшим тренером и лучшей в мире командой они во всех турнирах выступают очень стабильно».

«Мы их очень уважаем, а впереди еще долгая битва за титул», - сказал Микель Артета

Украинец Александр Зинченко минувшим летом перебрался из «Манчестер Сити» в «Арсенал», где может выиграть еще один титул АПЛ.

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Источник Sky Sports
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Alex Komnin
Какой претендент...Зимой посыпятся. 
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