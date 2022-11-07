Украина. Премьер лига07 ноября 2022, 22:11 |
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Ингулец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 ноября в 13:00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги
07 ноября 2022, 22:11 |
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8 ноября в 13:00 в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ингулец» Петрово и «Заря» Луганск.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Киеве на УТК им. В. Банникова.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Ингулец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит платформа Setanta Sports.
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