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  4. Ингулец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
07 ноября 2022, 22:11 |
116
0

Ингулец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 ноября в 13:00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги

07 ноября 2022, 22:11 |
116
0
Ингулец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

8 ноября в 13:00 в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ингулец» Петрово и «Заря» Луганск.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Киеве на УТК им. В. Банникова.

Ингулец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит платформа Setanta Sports.

📺 Видеотрансляция
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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