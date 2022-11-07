8 ноября в 13:00 в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ингулец» Петрово и «Заря» Луганск.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Киеве на УТК им. В. Банникова.

Ингулец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит платформа Setanta Sports.