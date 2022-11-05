В субботу, 5 ноября, в Барселоне на поле арены «Камп Ноу», вместимостью 99 354 зрителя, состоится матч 13-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» выяснит отношения с «Альмерией». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Для каталонского клуба и его болельщиков предстоящая игра с «Альмерией» станет исторически значимой. В ней в последней раз в своей карьере на поле в футболке команды появится 35-летний уроженец столицы Каталонии, воспитанник клубной школы Жерар Пике. О своем решении завершить карьеру именно после матча с «Альмерией» защитник объявил несколько дней тому назад, чем, вне сомнений, прилично шокировал поклонников «Барселоны».

Попрощаться с легендарным игроком «сине-гранатовые» обязаны на мажорной ноте. И, признаться, не видно, по каким таким критериям они могут и должны уступить гостям из Андалусии. В таблице чемпионата Испании подопечные Хави занимают 2 место, имея 31 очко после 12 встреч (10 побед, 1 ничья, 1 поражение).

В настоящий момент у «Барселоны» имеется актуальная серия из трех победных матчей. 16 октяьря в Мадриде они проиграли со счетом 1:3 «Реалу». После этого последовали победы над «Вильярреалом» (3:0 дома), «Атлетиком» (4:0 дома) и «Валенсией» (1:0 в гостях).

Увы, у каталонцев нынче хватает кадровых потерь. В матче точно не сыграют Араухо, Кессье и Роберто, а под вопросом выход на поле Гарсия, Депая, Кристенсена, Кунде и Торре.

Альмерия

Подопечные Руби Хоана в турнирной таблице испанского чемпионата занимают 14 место. У них 13 очков после 12 матчей (4 победы, 1 ничья, 7 поражений).

В своих последних матчах «рохи-бланкос» чередуют победы с поражениями. 8 октября, обыграв дома «Райо Вальекано» (3:1), они закрыли серию из четырех кряду поражений. Затем последовала неудача в матче с «Бетисом» (1:3 в гостях). Сменила ее победа над «Жироной» (3:2 на своем поле). И вновь «Альмерия» затем проиграла – теперь «Вильярреалу» (1:2 на выезде). В последнем матче андалусцы обыграл «Сельту» (3:1 на своем поле).

В предстоящем поединке партнерам не помогут травмированные Мартос и Ньето. Под вопросом выход на поле Миловановича.

Ориентировочные составы

Барселона: тер Штеген – Бельерин, Кунде, Пике, Бальде, Гави, Бускетс, Педри, Рафинья, Дембеле, Левандовски.

Альмерия: Мартинес – Мендеш, Эли, Бабич, Акьеме, Мелеро, де ла Ос, Баптистао, Робертоне, Эмбарба, Туре.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.09 по линии Parimatch.

5 ноября, суббота