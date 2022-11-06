Испания06 ноября 2022, 02:25 | Обновлено 06 ноября 2022, 02:56
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Барселона – Альмерия – 2:0. Прощальный матч Пике. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Ла Лиги
06 ноября 2022, 02:25 | Обновлено 06 ноября 2022, 02:56
47
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5 ноября состоялся матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Альмерией». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу каталонского клуба.
Отметим, что свой последний матч в карьере провел центральный защитник «сине-гранатовых» Жерар Пике.
Чемпионат Испании по футболу. 13-й тур
Ла Лига. 5 ноября
«Барселона» – «Альмерия» – 2:0
Голы: Дембеле, 48, Де Йонг, 62
Смотрите видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Дембеле, 48 мин.
ГОЛ! 2:0 Де Йонг, 62 мин.
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