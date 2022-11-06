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Чемпионат Испании
Барселона
05.11.2022, FT 2 : 0
Альмерия
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Испания
06 ноября 2022, 02:25 | Обновлено 06 ноября 2022, 02:56
47
0

Барселона – Альмерия – 2:0. Прощальный матч Пике. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Ла Лиги

06 ноября 2022, 02:25 | Обновлено 06 ноября 2022, 02:56
47
0
Барселона – Альмерия – 2:0. Прощальный матч Пике. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября состоялся матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Альмерией». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу каталонского клуба.

Отметим, что свой последний матч в карьере провел центральный защитник «сине-гранатовых» Жерар Пике.

Чемпионат Испании по футболу. 13-й тур

Ла Лига. 5 ноября

«Барселона» – «Альмерия» – 2:0

Голы: Дембеле, 48, Де Йонг, 62

Смотрите видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Дембеле, 48 мин.

ГОЛ! 2:0 Де Йонг, 62 мин.

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Источник Sport.ua
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