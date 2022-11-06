5 ноября состоялся матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Альмерией». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу каталонского клуба.

Отметим, что свой последний матч в карьере провел центральный защитник «сине-гранатовых» Жерар Пике.

Чемпионат Испании по футболу. 13-й тур

Ла Лига. 5 ноября

«Барселона» – «Альмерия» – 2:0

Голы: Дембеле, 48, Де Йонг, 62

Смотрите видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Дембеле, 48 мин.

ГОЛ! 2:0 Де Йонг, 62 мин.