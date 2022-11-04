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  4. ПИКЕ: «Я мечтал стать футболистом Барселоны». Прощальное видео защитника
Испания
04 ноября 2022, 19:38 |
882
0

ПИКЕ: «Я мечтал стать футболистом Барселоны». Прощальное видео защитника

Испанский защитник завершает профессиональную карьеру

04 ноября 2022, 19:38 |
882
0
ПИКЕ: «Я мечтал стать футболистом Барселоны». Прощальное видео защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

35-летний уроженец Барселоны Жерар Пике объявил о том, что 5 ноября на «Камп Ноу» в матче «Барселоны» против «Альмерии» он в последний раз в карьере выйдет на футбольное поле.

В трогательном прощальном видео Пике подвел итог своим выступлениям за родной клуб.

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Источник Sport.ua
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