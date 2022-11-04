Испания04 ноября 2022, 19:38 |
882
0
ПИКЕ: «Я мечтал стать футболистом Барселоны». Прощальное видео защитника
Испанский защитник завершает профессиональную карьеру
04 ноября 2022, 19:38 |
882
0
35-летний уроженец Барселоны Жерар Пике объявил о том, что 5 ноября на «Камп Ноу» в матче «Барселоны» против «Альмерии» он в последний раз в карьере выйдет на футбольное поле.
В трогательном прощальном видео Пике подвел итог своим выступлениям за родной клуб.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 ноября 2022, 00:45 7
3 ноября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги конференций
Бокс | 04 ноября 2022, 06:40 1
Спустя год простоя украинский боксер выиграл титул WBC Continental Americas
Футбол | 04.11.2022, 15:51
Футбол | 04.11.2022, 17:26
Футбол | 04.11.2022, 10:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.11.2022, 00:23 9
04.11.2022, 10:45
02.11.2022, 22:17 6
02.11.2022, 17:10 10
04.11.2022, 02:37 2
03.11.2022, 16:30 1
03.11.2022, 18:11 11
Футбол