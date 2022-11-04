ПИКЕ: «Я мечтал стать футболистом Барселоны». Прощальное видео защитника

35-летний уроженец Барселоны Жерар Пике объявил о том, что 5 ноября на «Камп Ноу» в матче «Барселоны» против «Альмерии» он в последний раз в карьере выйдет на футбольное поле.

В трогательном прощальном видео Пике подвел итог своим выступлениям за родной клуб.