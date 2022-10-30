Тренер Металлиста: «Компетентные органы дадут оценку спорному эпизоду»
Олег Ратий поделился мыслями о ничейном матче 10-го тура с ФК «Львов»
Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста» Олег Ратий поделился мыслями о матче 10-го тура УПЛ с ФК «Львов» (1:1).
– На ваш взгляд, ваша команда сегодня скорее потеряла очки, или результат полностью соответствует ходу встречи?
– Мы все понимаем, что в этой игре мы потеряли очки. Видимо, все видели, как в конце матча, когда судья добавил пять минут, все наши мысли были о том, чтобы забить гол. Мы старались, но не смогли забить.
– Бросилось в глаза, что сегодня «Металлист» целенаправленно играл в атаку, на победу. Вы довольны игрой подопечных?
– Да, мы поблагодарили ребят, потому что они сыграли хороший матч, отдали все силы. На наш взгляд, последние игры «Металлиста» показывают, что вообще клуб достоин играть на таком уровне.
– Насколько серьезна потеря Прядуна в контексте следующего матча?
– Вы знаете, для нас потеря каждого игрока серьезная. Вы же видите, Виталий Федоров выбыл, Юрий Романюк выбыл, в первой игре один футболист не играет, в другой – второй. Да, на сегодняшний день Прядун – лучший бомбардир нашей команды, нам будет его не хватать, но в этой игре Дмитрий Коркишко уже вышел на поле, поэтому, наверное, будем делать ставку на него. Мы уверены, что он нам поможет и сыграет не хуже Прядуна.
– До сегодняшней игры Егор Демченко выходил в основном на замену, сегодня же он появился в старте и провел целый матч. Как вы оцените его игру?
– Вообще он молодец, сыграл очень хороший матч. Егор сам себя готовил, ему с начала сезона помешала травма и он не смог сразу стартовать. Мы считаем, что это хороший игрок, и в этом матче он доказал, что ключевая фигура в нашей команде.
– Вы уже успели просмотреть самый спорный эпизод этого матча?
– А зачем? Есть компетентные органы, которые пересмотрят и дадут оценку тому моменту.
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