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Украина. Премьер лига
29 октября 2022, 21:48 | Обновлено 29 октября 2022, 21:49
16
0

Львов – Металлист. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

29 октября 2022, 21:48 | Обновлено 29 октября 2022, 21:49
16
0
Львов – Металлист. Текстовая трансляция матча
ФК Львов

В воскресенье, 30-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Львов» и харьковский «Металлист». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «СКИФ», начало в 13:00.

Относительно неплохой, как для новичка «элитного» дивизиона, старт нового сезона в исполнении команды Олега Ратия позволяет ей удерживаться вблизи к еврокубковой зоне в турнирной таблице. «Металлист» все еще недостаточно уверен в собственных силах настолько, чтобы обыгрывать явных фаворитов по типу «Шахтера» или «Днепра-1», однако ему вполне впору совладать с командами средней руки. «Львов», судя по всего одной победе за восемь сыгранных матчей, принадлежит именно к такому классу коллективов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Металлист», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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