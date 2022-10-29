В воскресенье, 30-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Львов» и харьковский «Металлист». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «СКИФ», начало в 13:00.

Относительно неплохой, как для новичка «элитного» дивизиона, старт нового сезона в исполнении команды Олега Ратия позволяет ей удерживаться вблизи к еврокубковой зоне в турнирной таблице. «Металлист» все еще недостаточно уверен в собственных силах настолько, чтобы обыгрывать явных фаворитов по типу «Шахтера» или «Днепра-1», однако ему вполне впору совладать с командами средней руки. «Львов», судя по всего одной победе за восемь сыгранных матчей, принадлежит именно к такому классу коллективов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Металлист», за которой можно следить в украинской версии сайта.