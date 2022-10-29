В воскресенье, 30 октября, во Львове на стадионе «СКИФ» состоится матч десятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Львов» и харьковский «Металлист». Стартовый свисток рефери Александра Соловьяна из Киева прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Львов



Достаточно тяжело входил в новый сезон «Львов» из-за неожиданного решения перенести стартовый матч против закарпатского «Миная», и в итоге команда Олега Дулуба пришла к более-менее достойным игровым кондициям лишь к матчу против все тех же подопечных Владимира Шарана (1:0), вот только который состоялся на два месяца позже изначально запланированного срока. Впрочем, было достаточно просто взглянуть на календарь «золотых львов» в этот период для того, чтобы увидеть там фактическое отсутствие возможности постоянно цепляться за очки.

Луганская «Заря» (2:3), киевское «Динамо» (0:1), днепровский «Днепр-1» (0:3) и «Александрия» (0:2). Фактически после каждой игры с приблизительно равным по силам соперником львовяне получали испытание в виде команды куда более солидного уровня, и в итоге попросту не могли набрать ритм. Очевидный вектор развития с активным привлечением южноамериканских исполнителей, который был у команды по ходу прошлого сезона, на данный момент совершенно не актуален. Результаты выступлений команды Дулуба, как оказалось, напрямую были связаны именно с этим фактором, и сейчас «Львов» действительно рискует попасть в зону вылета, если не совершит необходимый рывок.

Металлист



Латиноамериканский вектор не менее сильным образом влиял и на ожидания от харьковского «Металлиста» перед началом текущего сезона, однако по очевидным причинам новоприбывший в «элиту» коллектив был вынужден уменьшить собственные аппетиты в пользу стандартной для новичков УПЛ схемы. Поднялись в наивысший дивизион – сезон для ознакомления – дальнейший прогресс будем планировать по ситуации. Через это проходили многие, если не все, клубы, поэтому коллектив Олега Ратия в этом плане никого удивить не сможет.

А вот чего действительно нельзя было ожидать от «Металлиста», так это настолько успешного шествия с момента начала сезона. На момент начала десятого тура бы были вынуждены продолжать говорить о том, что в УПЛ до сих пор есть команды без побед в новой кампании, и в то же самое время у новичка на личном счету их было аж четыре. Всего три балла отделяют «желто-синих» от потенциальной зоны еврокубков, поэтому они не могут позволить себе в итоге не сделать решающий рывок в ее направлении. Конечно, уже случались с командой Ратия 1:6 от «Шахтера», однако даже в том же самом матче против «Днепра-1» неделей ранее «Металлист» чуть не зацепился за очки (0:1).

История встреч



После «перерождения» «Металлиста» команды между собой не пересекались.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 33-летний киевлянин Александр Соловьян, который на своем счету имеет уже 7 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Шланчак и Петр Котубей, а резервным арбитром отработает Ярослав Козик. У Соловьяна есть опыт проведения матчей с участием «Львова» – 2 встречи (1 ничья, 1 поражение), а с «Металлистом» он пересекался лишь однажды – победа над «Ворсклой» чуть более двух недель назад (3:2).

Ориентировочные составы



«Львов»: Ильющенков – Мильченко, Никитюк, Муравский, Полегенько – Васильев, Шишка – Бойко, Грисьо – Бугай, Ныч.

«Металлист»: Костик – Шопин, Мизюк, Порох, Клименчук – Чайковский – Шамыч, Танковский, Панасенко, Подлепенец – Прядун.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что гости будут ближе к победе при малорезультативном футболе. Нашей ставкой будет позиция – «Металлист» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.65 по линии Parimatch.

30 октября, воскресенье