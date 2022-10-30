В матче 10-го тура УПЛ «Металлист» не смог довести до победы матч против «Львова».

Максим Прядун открыл счет в матче, но затем был удален во втором тайме.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Львов» – «Металлист» – 1:1

Ременяк, 78 – Прядун, 9

Прядун, 61 (второе предупреждение).