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Чемпионат Украины
Львов
30.10.2022, FT 1 : 1
Металлист
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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 15:37 |
456
1

Львов – Металлист – 1:1. Прядун в центре внимания. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги

30 октября 2022, 15:37 |
456
1
Львов – Металлист – 1:1. Прядун в центре внимания. Видеообзор матча
ФК Металлист. Максим Прядун

В матче 10-го тура УПЛ «Металлист» не смог довести до победы матч против «Львова».

Максим Прядун открыл счет в матче, но затем был удален во втором тайме.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Львов» – «Металлист» – 1:1

Ременяк, 78 – Прядун, 9

Прядун, 61 (второе предупреждение).

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Львов).
62’
Максим Прядун (Металлист) получает красную карточку.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (Металлист).
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Львов чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Львов - Металлист Максим Прядун
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Источник Setanta Sports Ukraine
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Владимир Копяк
Явная ошибка арбитра. Защитник придерживал за футболку, в районе воротника, нападающего, а предпологать - сам он упал или немного помог себе, в этой ситуации не имеет смысла. Факт нарушения со стороны защитника - 100 процентовый. 
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