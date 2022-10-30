Украина. Премьер лига30 октября 2022, 15:37 |
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Львов – Металлист – 1:1. Прядун в центре внимания. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги
30 октября 2022, 15:37 |
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В матче 10-го тура УПЛ «Металлист» не смог довести до победы матч против «Львова».
Максим Прядун открыл счет в матче, но затем был удален во втором тайме.
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
«Львов» – «Металлист» – 1:1
Ременяк, 78 – Прядун, 9
Прядун, 61 (второе предупреждение).
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Львов).
62’
Максим Прядун (Металлист) получает красную карточку.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (Металлист).
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Явная ошибка арбитра. Защитник придерживал за футболку, в районе воротника, нападающего, а предпологать - сам он упал или немного помог себе, в этой ситуации не имеет смысла. Факт нарушения со стороны защитника - 100 процентовый.
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