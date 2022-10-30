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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 17:44 | Обновлено 30 октября 2022, 18:16
1457
0

Металлист запросит экспертную оценку матчу со Львовом

Харьковский клуб недоволен

30 октября 2022, 17:44 | Обновлено 30 октября 2022, 18:16
1457
0
Металлист запросит экспертную оценку матчу со Львовом
ФК Металлист

Директор футбольного клуба «Металлист» Валерий Грига дал оценку игре 10 тура украинской Премьер-лиги, в которой харьковчане разошлись миром 1:1 c ФК «Львов».

Поединок подопечные Олега Ратия доигрывали в меньшинстве после удаления с поля Прядуна на 61 минуте, которое случилось при счете 1:0 в пользу харьковчан. Львовяне спасли матч на 78 минуте, когда отличился Ременяк.

«Горд за команду, за «Металлист», который в меньшинстве до последней минуты атаковал, хотел забить второй мяч и принести городу-герою Харькову победу. Но, к сожалению, некоторые факторы помешали нам это сделать.

Обойдемся без эмоций и не будем давать оценку арбитражу по горячим следам. Но очевидно, что футбольный клуб «Металлист» обязательно будет делать запрос в Комитет арбитров УАФ по ряду решений, которые, на наш взгляд, ошибочны и повлияли на результат игры. Понимаю наших болельщиков, удивленных и расстроенных судейством, именно поэтому ФК «Металлист» потребует экспертной оценки компетентных органов согласно регламенту и другим нормативным документам», – заявил Грига по итогам встречи «Львов» – «Металлист».

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Металлист Харьков Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Валерий Грига
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Источник ФК Металлист
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