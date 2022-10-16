Матч с двумя удалениями. Рух в меньшинстве не выстоял против Днепра-1

По сравнению с прошлым туром главный тренер «Руха» Леонид Кучук решил не вносить изменения в стартовый состав своих подопечных. В составе днепрян Александр Кучер сделал две ротации: вместо Бланка и Амаша на поле вышли Горбунов и Громов, для которого это был 250-й матч в УПЛ.

Первый опасный момент игры возник у ворот «Руха», когда Панькив пытался перехватить фланговую передачу, не сумел обуздать мяч, но защитники подстраховали своего капитана. В свою очередь руховцы провели быструю контратаку, завершившуюся ударом Климчука в дальний угол. Валеф отразил мяч на Довгого, но у Алексея удар не получился и бразильский вратарь почти на линии ворот ликвидировал угрозу.

Днепряне ответили также опасной атакой, которую дальним ударом пытался завершить воспитанник львовского футбола Гуцуляк, но мяч юркнул над перекладиной ворот. Вместо этого руховцы сумели забить первый (!) с начала чемпионата гол в ворота «Днепра-1». Бойчук с правого фланга сделал передачу вдоль ворот и Довгый в борьбе с Гуцуляком сумел протолкнуть мяч в сетку ворот. Для Довгого это был 15-й гол в УПЛ, в том числе 1-й в составе «Руха». Вцелом серия «Днепра-1» без пропусков голов в чемпионатах продолжалась на протяжении рекордных для клуба 648-ми минут.

Гости активно пытались сравнять счет и в конце тайма создали голевой момент. Пихаленок навесил с правого фланга на Громова, который находился во вратарской, но Артема на мгновение опередил Роман. И все же днепряне вскоре забили гол. Громов в борьбе с Дидыком оказался на газоне и арбитр Иванов указал на «точку». Довбик 8-й раз в чемпионатах исполнял 11-метровый удар и забил 6-й гол.

В начале второго тайма хозяева поля во второй раз в матче повели в счете. После фланговой передачи Соломона неудачно выбил мяч Адамюк и лучший бомбардир «Руха» Таллес ударом сходу точно пробил мимо своего земляка Валефа. Вскоре руховцы остались в меньшинстве, потому что после двух предупреждений был удален с поля Роман, причем впервые в УПЛ – в 10-й игре.

И лидер чемпионата быстро материализовал свое численное преимущество в забитый гол. После передачи Пихаленка Гуцуляк красиво пробил головой в дальний угол. Днепряне продолжали больше контролировать мяч и активно искали пути взятия ворот соперника. Однако моментов долгое время не возникало. Можно отметить мощный дальний удар Пихаленка, но мяч рикошетом от защитника пролетел выше ворот.

Очередная атака гостей завершилась нарушением правил со стороны Слюсара против Когута и защитнику «Руха» также пришлось увидеть перед собой красную карточку и также впервые в УПЛ – в 8-й игре. Давление на ворота хозяев поля все больше нарастало. Одну из атак завершал дальним ударом Танчик, но пробил в руки Панькиву. И все же на 5-й (!) компенсированной минуте матча Логинов сумел замкнуть фланговую передачу Горбунова – 3:2.

В итоге на стадионе «Украина» днепряне одержали волевую викторию и увеличили победную клубную рекордную серию в УПЛ до 12-ти игр. Пропускной же сериал «Руха» продолжается в чемпионатах 8 игр, что стало повторением клубного рекорда «желто-черных».

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Рух» – «Днепр-1» - 2:3

Довгий, 30, Таллес, 52 – Довбик, 45+1 (пен.), Гуцуляк, 59, Логинов, 90+5

Роман, 28, Слюсар, 39 – Сваток, 14, Адамюк, 38, Бабенко, 46, Назаренко, 90+2

Роман, 58 (второе предупреждение), Слюсар, 77 (второе предупреждение)

«Рух»: Паньків – Лях, Дидык, Слюсар, Роман – Сапуга, Довгий – Соломон-Отабор (Рунич, 87), Таллес (Мысык, 65), Б. Бойчук (Карабин, 90+2) – Климчук.

«Днепр-1»: Макс Валеф – Горбунов, Сваток, Сарапий, Адамюк (Назаренко, 56) – Рубчинский (Когут, 67), Бабенко – Громов (Танчик, 55), Пихаленок (Логинов, 87), Гуцуляк – Довбик.

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

Стадион: «Украина» (Львов).

Удары (в створ): 4 (4) – 13 (6)

Угловые: 0 – 10

Оффсайды: 2 – 0.

РУХ - ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C