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Рух Львов
16.10.2022, FT 2 : 3
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 21:01 | Обновлено 16 октября 2022, 21:15
1684
0

КУЧЕР: «Некоторые легионеры Днепра-1 побоялись приехать на эту игру»

Главный тренер днепрян прокомментировал победу над львовским «Рухом»

16 октября 2022, 21:01 | Обновлено 16 октября 2022, 21:15
1684
0
КУЧЕР: «Некоторые легионеры Днепра-1 побоялись приехать на эту игру»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер прокомментировал победу над львовским «Рухом» (3:2) в 7-м туре УПЛ:

– Мы играли сегодня против команды, которая очень хорошо обороняется и хорошо действует на контратаках, поэтому нам было тяжело. Но мы одержали волевую победу – все ребята молодцы! Они отдали все силы, забили победный гол, и я хочу их поблагодарить за их характер – молодцы!

– Игра получилась очень эмоциональной. Почему, на ваш взгляд?

– Команда соперника очень агрессивно играла в обороне, были удаления, а это все дает много эмоций. Потому такой матч и получился.

– Почему сегодня не было многих легионеров?

– Там разные были причины. Кому-то нужно было сделать паспорт, а у других переживали семьи из-за ситуации в Украине, боялись угрозы их жизни, поэтому некоторые побоялись уехать на игру.

– Что теперь будет дальше с этой ситуацией?

– Они должны присоединиться к нам в Ужгороде, где мы с ними и будем разговаривать.

– В конце матча вы выпустили Логинова, являющегося центральным защитником. Почему был выбор?

– Конечно, выбор был осознанный. Соперник полностью вошел в свою штрафную, и нам там нужны были высокие ребята. Мы выпустили Сергея – нашего джокера, скажем так, и он нам дал сегодня результат, за что мы его очень благодарим – он молодец! В общем, все ребята, вышедшие на замены, усилили игру. Сейчас мы набрали три очка и будем двигаться дальше. Как бы нам тяжело ни было, но в каждом матче будем стараться побеждать.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Рух Львов Рух - Днепр-1 Александр Кучер
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Источник СК Днепр-1
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