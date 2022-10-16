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Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 19:47 | Обновлено 16 октября 2022, 20:06
867
0

Рух – Днепр-1 – 2:3. Победный гол на 90+5 минуте. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Украинской Премьер-лиги

16 октября 2022, 19:47 | Обновлено 16 октября 2022, 20:06
867
0
Рух – Днепр-1 – 2:3. Победный гол на 90+5 минуте. Видео голов и обзор матча

Львовское «Рух» в меньшинстве не выстоял против Днепра-1. Решающий гол был забит на 90+5 минуте.

Команда Александра Кучера впервые в сезоне УПЛ пропустила гол.

«Днепр-1» лидирует в УПЛ, уходя без утраченных очков (18 из 18 возможных).

🏆 Украинская Премьер-лига. 7-й тур

Рух – Днепр-1 – 2:3

Голы: Довгий, 30, Таллес, 52 – Довбик, 45+1 (пен), Гуцуляк, 59, Логинов, 90+5

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Источник Sport.ua
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