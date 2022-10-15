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Рух Львов
16.10.2022 15:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 16:13 | Обновлено 15 октября 2022, 16:14
243
0

Рух – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

15 октября 2022, 16:13 | Обновлено 15 октября 2022, 16:14
243
0
Рух – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В воскресенье, 16-го октября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 15:00.

Коллектив Александра Кучера посреди недели был близок к тому, чтобы в очередной раз немного осчастливить болельщиков лихтеншейнского «Вадуца» добытыми очками в матче против явного фаворита, однако избежал итоговой ничьи (2:1). И теперь «Днепр-1» возвращается к событиям очередного тура УПЛ, где у него все проходит как по маслу – команда расположилась на первом месте турнирной таблицы, ни разу не потеряла очки и ни разу пропустила в свои ворота. Львовскому «Руху», с его единственной победой и 0:3 от киевского «Динамо» на прошлых выходных, будет сложно сломить эту тенденцию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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